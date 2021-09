Nemmeno il finale di Un Milione di Piccole Cose si salva dalla programmazione ballerina di Rai2: la prima stagione della serie statunitense di ABC, arrivata in chiaro quest’estate sulla seconda rete Rai, termina lunedì 20 settembre, ma proseguirà con i nuovi episodi del secondo capitolo, tra continui smottamenti di palinsesto.

La messa in onda del finale di Un Milione di Piccole Cose è contrassegnata dalla stessa instabilità che ha caratterizzato la serie drammatica su un gruppo di amici di Boston trasmessa tra agosto e settembre: come spesso accade, anche format in prima tv finiscono per essere inseriti nel daytime ad orari che non favoriscono la fidelizzazione del pubblico. A remare contro il loro successo sono anche le continue interruzioni e modifiche della programmazione. Quella di Rai2, in particolare, subisce una serie di cambiamenti dovuti agli eventi sportivi che la rete trasmette in diretta: è il caso delle Qualificazioni per la Coppa del Mondo 2023 del Calcio Femminile, in onda il 17 settembre dalle 17.15, che faranno saltare l’ultimo appuntamento con la prima stagione.

Salta così il finale di Un Milione di Piccole Cose su Rai2, che viene rimandato alla settimana successiva: l’episodio 17, l’ultimo della stagione, verrà trasmesso il 20 settembre, mentre la seconda stagione partirà in prima tv dopo un giorno di pausa dovuto sempre al Calcio Femminile, il 22 settembre.

Ecco la trama del finale di Un Milione di Piccole Cose, dal titolo Chiudere col Passato, in onda in prima tv lunedì 20 settembre alle ore 18.50.

Prima della nascita del bambino, Delilah, Sophie e Danny regalano ad ogni amico un oggetto di Jon. Rome propone a Regina di avere un bambino, Eddie e Katherine decidono di tornare insieme.

Dal 22 settembre Un Milione di Piccole Cose 2 andrà in onda sempre alle 18.50 con un episodio al giorno (19 in totale quelli della seconda stagione). La prima stagione è disponibile anche in streaming su Raiplay, che però rende fruibili gli episodi solo per un periodo limitato di tempo.