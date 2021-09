C’è ancora molta confusione su quanti dispositivi contemporaneamente utilizzabili attraverso Amazon Prime Video, soprattutto considerando la copertura della Champions League ed un evento molto atteso come Juventus-Chelsea. Partendo dal presupposto che il calcio d’inizio del match ci sarà alle 21, bisogna ribadire alcuni concetti che abbiamo portato alla vostra attenzione un paio di settimane fa, quando la piattaforma ha debuttato ufficialmente con le squadre italiane per la sfida tra Inter e Real Madrid.

Chiarimenti su quanti dispositivi contemporaneamente utilizzabili con Amazon Prime Video per Juventus-Chelsea

Vi state ancora chiedendo quanti dispositivi contemporaneamente attivabili con l’app Amazon Prime Video per godersi la partita dell’Allianz Stadium? Ci sta, perché tra agosto e settembre anche gli addetti ai lavori hanno fatto non poca confusione sul tema. Basta recarsi nella pagina di assistenza della piattaforma per farsi un’idea più chiara in merito, in quanto ciascun abbonato potrà utilizzare e riprodurre tramite l’applicazione con due dispositivi nello stesso istante.

Insomma, situazione simile rispetto a quella che riscontriamo con DAZN ed Infinity, tanto per citare due piattaforme che quest’anno hanno diritti con il calcio, mentre con SkyGo la musica cambia. Se da un lato è possibile guardare l’app mentre l’abbonato Sky si gode il proprio abbonamento in tv, anche con il televisore spento non potremo avere più di due prodotti collegati all’applicazione. Qualcuno aveva detto che qualcosa di simile avvenga con Prime Video, ma non è così.

Qualora non abbiate avviato l’app dalla smart tv, la domanda su “quanti dispositivi contemporaneamente utilizzabili con Prime Video” avrà una risposta chiara e lineare: due. Non uno, come erroneamente riportato da qualcuno. Fate attenzione, dunque, e godetevi la tanto attesa sfida di Champions League tra Juventus e Chelsea con tutte le informazioni del caso. Qualora doveste avere dei dubbi, fatecelo sapere qui di seguito.