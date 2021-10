Chi utilizza spesso le videochiamate di gruppo WhatsApp per svago o anche per lavoro deve sapere che è in distribuzione una novità molto interessante per la funzione. Partecipare alle sessioni in qualsiasi momento, anche a conversazione avviata, sarà un vero gioco da ragazzi, grazie pure ad una grafica molto intuitiva e immediata.

Il team social dell’applicazione di messaggistica ha fornito la lieta novella. In pratica, sarà possibile entrare in conversazione anche in un secondo momento, ossia quando gli amici, i conoscenti o i colleghi già sono riuniti virtualmente. Dalla breve video demo presente nel tweet in chiusura articolo, apprendiamo che i partecipanti ad un gruppo vedranno d’ora in poi la chat di riferimento fissata in alto con l’icona della videocamera verde sulla foto del profilo collettivo appunto. Questa indicherà che è in corso proprio un incontro virtuale in quel momento. Entrando nel gruppo appunto, in alto, si vedrà il comando “join” ossia partecipa. La volontà di entrare andrà semplicemente confermata in una seconda scheda e il gioco sarà fatto.

La nuova funzionalità per le videochiamate di gruppo WhatsApp è estremamente utile in numerosi casi. Quando si è in ritardo per un meeting, da adesso in poi, si potrà recuperare il proprio posto in conversazione con una procedura semplice e veloce, in qualsiasi momento. Pure quando, per qualche necessità, si dovrà abbandonare la conversazione ma poi si vorrà riprenderla per qualsivoglia ragione, si avrà la possibilità di farlo riaccedendo alla char ed effettuando le operazioni già indicate.

Per quanto l’ultima novità per le videochiamate di gruppo WhatsApp sia stata ufficializzata dal servizio di messaggistica, non tutti al momento potrebbero accedere alla rinnovata funzione. La distribuzione della feature potrebbe prendere un po’ di tempo nei prossimi giorni, prima di giungere a tutti gli utenti. Intanto sarà utile aggiornare lo strumento di comunicazione dagli store per dispositivi Android e iPhone per godere per primi del cambiamento.