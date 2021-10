The Sandman su Netflix è uno dei prossimi progetti legati all’universo creato da Neil Gaiman. I fan del fumetto sanno che dà lì ha avuto origine Lucifer, serie omonima con Tom Ellis che si è conclusa lo scorso settembre.

Ebbene, è arrivato il momento di esplorare il personaggio principale di The Sandman. Dopo aver mostrato la prima immagine del protagonista Dream, all’evento TUTUM di Netflix, al DC FanDome è stato svelato un first look al Signore degli Inferi (non quello che conosciamo!), che avrà il volto di Gwendoline Christie, meglio nota come la Brienne di Tarth del Trono di Spade.

La serie è definita come “la più costosa che DC Entertainment abbia mai realizzato”. Mentre il Lucifer di Tom Ellis prende in prestito solo il nome del personaggio apparso sui fumetti originali per poi distaccarsi completamente, il Lucifer di The Sandman è quello che si avvicina di più alla storia originale. La figura si ispira vagamente a David Bowie, ed è descritta come un angelo caduto dalle grandi ali nere.

Christie si unisce nel cast della serie insieme Tom Sturridge nel ruolo di Sandman (ovvero Sogno/Dream), Mason Alexander Park è Desiderio/Desire, Kirby Howell-Baptiste è Morte/Death. Annunciati anche i nomi di Jenna Coleman (Doctor Who), David Thewlis (il franchise di Harry Potter), Stephen Fry (V per Vendetta). e Patton Oswalt (MODOK) in ruoli non ancora specificati.

La storia seguirà le vicende di Dream, e di tutti coloro che sono venuti a contatto con lui mentre cerca di rimediare agli errori commessi durante la sua lunga esistenza. Netflix definisce la serie “una ricca miscela di mito moderno e dark fantasy in cui narrativa contemporanea, dramma storico e leggenda si intrecciano perfettamente”.

The Sandman su Netflix non ha ancora una data di debutto, ma potrebbe arrivare nel corso del 2022. Ecco le immagini di Gwendoline Christie nei panni di Lucifer: