The Sandman su Netflix prende forma: la serie tv tratta dai fumetti di Neil Gaiman, già autore di Lucifer, ha svelato il cast corale e i personaggi che interpreteranno. L’opera originale è stata pubblicata tra il 1989 e il 1996, ed è composta da 75 volumi.

La storia seguirà le vicende di Dream, e di tutti coloro che sono venuti a contatto con lui. mentre cerca di rimediare agli errori commessi durante la sua lunga esistenza. Netflix definisce la serie “una ricca miscela di mito moderno e dark fantasy in cui narrativa contemporanea, dramma storico e leggenda si intrecciano perfettamente”. Secondo i primi dettagli, Tom Sturridge (Sweetbitter) vestirà i panni del protagonista, Signore dei sogni e sovrano del regno che i morali visitano quando si addormentano. È conosciuto con molti nomi, tra i quali Morfeo.

Nel cast di The Sandman su Netflix anche due attori de Il Trono di Spade. Nello specifico: Gwendoline Christie (la Brienne di Tarth di Game of Thrones) interpreterà Lucifero, il sovrano dell’Inferno, una versione praticamente identica a quella di Tom Ellis nella serie omonima di Netflix. Infatti, il personaggio di Lucifer Morningstar era una figura secondaria nella storia di Sandman; Charles Dance (l’ex Tywin Lannister di Game of Thrones) sarà invece Roderick Burgess, un ciarlatano, ricattatore e mago.

Vivienne Acheampong (The Witches) interpreterà Lucienne, la bibliotecaria principale del regno di Dream e uno dei suoi collaboratori più fidati; Boyd Holbrook (Narcos, The Fugitive) sarà Corinzio, un incubo fuggito dal mondo dei sogni che desidera assaggiare tutto ciò che il mondo ha in serbo per lui; infine Asim Chaudhry (Wonder Woman 1984) e Sanjeev Bhaskar (Unforgotten) interpreteranno rispettivamente Abel, “la prima vittima”, e Caino, “il primo peccatore”. Entrambi i personaggi risiedono nel Regno dei Sogni.

Dopo aver svelato il cast, le riprese di The Sandman dovrebbero partire a breve. Si spera che la serie tv possa approdare su Netflix entro il 2022. Ecco intanto le immagini degli attori e dei loro personaggi:

There. A whole set of tweets written just before bed and set to go out when I'm fast asleep. I'm vaguely worried that I've mistimed them, but too late now. Here are the first seven members of the #Sandman cast to be announced officially. Seven down, hundreds to go. pic.twitter.com/DksGLyMkBf