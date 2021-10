Qual è l’orario e le modalità per vedere la diretta dell’evento Apple di oggi 18 ottobre? Dopo aver presentato al mondo i nuovi iPhone 13 nel corso del mese di settembre, l’ulteriore keynote della società di Cupertino avrà come protagonisti altri lanci hardware. L’appuntamento è stato denominato “Unleashed” che significa letteralmente “scatenato”: proprio per questo si attendono delle novità molto interessanti nelle prossime ore.

Durante l’evento Apple saranno di certo presentati i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici oltre con una versione più potente del processore M1 a bordo. Il piatto potrebbe essere particolarmente ricco e includere un nuovo Mac Mini e forse i tanto attesi AirPods 3. Insomma, lo streaming non è da perdere: l’orario esatto in cui partirà la live per noi italiani è quello delle 19, in perfetto stile di altre pianificazioni di keynote Apple. Come pure nelle recenti occasioni, si è optato ancora una volta per un evento registrato senza pubblico, il linea con le perduranti restrizioni per la pandemia Covid-19-

Dopo aver chiarito l’orario esatto per non pendersi i nuovi annunci hardware, è il caso di concentrarsi su come seguire la diretta dell’evento Apple di oggi 18 ottobre. Le modalità saranno molteplici, proprio per cercare di raggiungere un pubblico molto vasto. Lo streaming sarà visibile sul sito Apple.com allo scoccare delle 7 di questa sera ma anche attraverso l’Apple TV. In ultima battuta, c’è un ulteriore strumento per la visione del keynote odierno attraverso il canale ufficiale Apple di YouTube. Direttamente in questa pagina, al termine dell’articolo, a partire dalle 19 sarà possibile seguire l’annuncio di Tim Cook e della sua squadra per i nuovi prodotti. Durante lo streaming dovrebbero essere fornite tutte le specifiche tecniche dei nuovi dispositivi ma anche le informazioni commerciali ad essi abbinati, compresi dunque il prezzo e le date di via alle vendite.