Ci sono difficoltà da segnalare questa mattina per i correntisti di un importante istituto bancario: non funziona l’app Intesa Sanpaolo, almeno per un certo numeri di clienti che non riescono ad effettuare il comune login all’applicazione ufficiale per le operazioni di home banking.

Siamo al cospetto non di un down del servizio, questo va subito chiarito. Eppure dalle ore 9 di questa mattina, all’incirca, il servizio Downdetector sottolinea una curva in salita di decine di segnalazioni di problemi di login dei clienti. Dal momento che non funziona l’app Intesa Sanpaolo al primo momento di autenticazione del profilo, non è possibile accedere al proprio account, dunque eseguire anche le più comuni operazioni come quella di verifica del proprio conto, invio di denaro attraverso la lista movimenti, pagamenti di varia natura.

Le difficoltà odierne non sono riconducibili ad una tipologia specifica di dispositivo mobile Android o iPhone. A chi non funziona l’app Intesa Sanpaolo le anomalie si presentano sempre come mancato accesso al proprio account via smartphone. Al contrario e almeno al momento di questa pubblicazione, il login da web, dunque da qualsiasi browser internet, non mostra anomalie.

C’è da dire che proprio l’app Intesa Sanpaolo è stata recentemente aggiornata in alcune sue funzionalità. L’ipotesi che è possibile avanzare in questo sabato 16 ottobre è che l’ultima versione dello strumento potrebbe essere responsabile, almeno in parte, delle anomalie. Per il momento non sono stati raccolti feedback relativi ai problemi in corso. La speranza è che le difficoltà attuali rientrino in qualche modo, senza creare ulteriori disguidi a chi ha necessità di accedere all’home banking. Per ricevere assistenza si potrà contattare il numero 800.303.303 dall’Italia o il recapito +39 011 8019.200 dall’estero. Il servizio è attivo da lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 24:00 mentre in questo sabato e poi di domenica dalle 9:00 alle 19:00. Ad ogni modo