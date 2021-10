Tutti i giorni, chiunque riceve un numero anche notevole di notifiche WhatsApp, quelle che ci annunciano l’arrivo di un messaggi di testo, di un audio, di una foto o un video. Ben presto, gli alert potrebbero sensibilmente aumentare e questo per l’avvento delle reazioni alle note inviate nell’app di messaggistica. Per fortuna, ancor prima che le reactions siano davvero integrate nelle chat, gli sviluppatori hanno pure pensato a come garantire la completa gestione delle nuove segnalazioni ai singoli utenti.

Cosa sono le reazioni ai messaggi

Un piccolo passaggio all’indietro è necessario, per chiunque non abbia mai sentito parlare di reazioni ai messaggi WhatsApp. Le ultime beta Android del servizio hanno portato alla luce questa novità: si tratta della possibilità di abbinare alle singole note in chat una reazione appunto, travestita da emoticon che trasmetta un particolare stato d’animo. Per intenderci, ad una specifica notizia, si potrebbe rispondere con un emoji triste, felice, stupito, meravigliato e molto altro ancora. Il numero considerevole di faccine a disposizione non frenerà alcuna esternazione e si ripeterà quanto già vediamo da sempre sotto i post Facebook ad esempio.

Il problema delle notifiche

Non c’è dubbio che le notifiche WhatsApp potrebbero sensibilmente aumentare proprio a seguito dell’introduzione delle reazioni. In tanti potrebbero trovare utile abbinare ad una nota ricevuta un feedback di questo tipo, anche in aggiunta ad una risposta vera e propria. Proprio per questo motivo, gli sviluppatori hanno già pensato di poter garantire all’utente finale la possibilità o meno di ricevere un alert sonoro dedicato. La schermata di inizio articolo, già individuata dall’informatore WABetaInfo, mostra una scheda delle impostazioni in cui si potrà spegnere proprio la notifica relativa alla sola interazione. In alternativa, si potrà anche scegliere di cambiare la suoneria associata a questo tipo di riscontro in chat.

Non sappiamo ancora quando le reazioni ai messaggi WhatsApp arriveranno in via definitiva nel servizio: probabilmente la fase beta durerà ancora un po’. Per il momento, la notizia della gestione delle relative notifiche è più che rassicurante.