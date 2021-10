Il rimborso DAZN per clienti TIM VISION resta una chimera in diversi casi. In questo ottobre inoltrato, in molti si sarebbero aspettati di ricevere l’indennizzo da parte della piattaforma di streaming dopo il down del giorno 23 settembre, in particolare durante la sfida che ha visto protagoniste Napoli e Sampdoria. Mentre il risarcimento è giunto a destinazione per chiunque abbia sottoscritto un abbonamento con il servizio, chi ha un contratto con l’operatore telefonico è rimasto indietro nell’operazione, almeno in molti casi appunto.

Le modalità per il rimborso DAZN per i clienti TIM VISION dovevano essere decise dall’operatore e si è andati nella direzione dello storno in fattura della quota relativa proprio al servizio di streaming. Peccato che nei primi giorni di ottobre, in tanti si siano visti accreditare il costo in bolletta del servizio senza alcun risparmio. Come comportarsi dunque nel caso si ritenga di avere comunque diritto al benefit?

In uno degli ultimi feedback di TIM, si conferma che il rimborso DAZN doveva essere applicato automaticamente a tutti i clienti impattati dal disservizio dello scorso 23 settembre. Chi non ha ricevuto lo storno nei primi giorni di ottobre, con la nuova fattura, dovrà sincerarsi della sua situazione il prima possibile. Magari contattando un operatore attraverso il 187 o attraverso i team di assistenza presenti su Facebook e Twitter. Ogni caso andrà valutato in maniera indipendente, visto che a monte DAZN dovrà certificare che il richiedente dell’indennizzo è stato davvero impattato dal down di fine settembre e dunque ha diritto al risarcimento.

Solo dopo la verifica della propria pratica si potrà sperare nel rimborso DAZN, presente magati nella fattura in pagamento i primi giorni di novembre. Sarà meglio non attendere oltre ancora, onde evitare di perdere questa opportunità pure messa a disposizione del servizio di streaming.