HBO Max ha rivelato le prime foto di Elizabeth Olsen in Love and Death, miniserie incentrata sulla vera storia della criminale texana Candy Montgomery, che nel giugno 1980 uccise la sua migliore amica Betty Gore a colpi di ascia.

Dietro il progetto c’è Nicole Kidman e David E. Kelly, già produttori di Big Little Lies. Ispirato al libro true crime Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, oltre a diversi articoli del Texas Monthly , il drama segue “due coppie che vanno in chiesa, che si godono la vita familiare di una piccola città in Texas, finché qualcuno decide di prendere un’ascia”, secondo la brevissima sinossi rilasciata da HBO Max.

La Olsen, dopo il successo di WandaVision che le è valso la nomination agli Emmy, vestirà i panni di Candy Montgomery. Nel cast anche Krysten Ritter nel ruolo di Sherry Cleckler, migliore amica della criminale; Lily Rabe interpreta Betty Gore, l’amica che Candy ha ucciso; Jesse Plemons è Allan Gore, marito di Betty; Patrick Fugit è Pat Montgomery; Keir Gilchrist è il Pastore Ron Adams; Elizabeth Marvel interpreta il Pastore Jackie Ponder; e Tom Pelphrey sarà Don Crowder.

Prima di commettere l’omicidio, Candy Montgomery era una donna che aveva tutto: una casalinga, moglie devota e madre di due bambini. In chiesa ha conosciuto Betty e la sua famiglia, e qualche mese dopo ha iniziato una relazione extraconiugale con il marito di lei. Qualche tempo dopo, i due hanno interrotto il loro rapporto; successivamente, il corpo di Betty è stato trovato a pezzi nel ripostiglio. Candy è stata accusata di omicidio e rilasciata su cauzione con il sostegno della sua chiesa. Durante il processo, ha affermato che Betty l’aveva affrontata per la sua relazione col marito e l’aveva attaccata con l’ascia, costringendola a vendicarsi per legittima difesa.

Di seguito le foto rilasciate da HBO Max:

Look of love or gaze of death? Only time will tell.



