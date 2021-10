Quali sono le reali possibilità di vedere Milly Carlucci all’Eurovision? Lo spiega Coletta, nel corso della conferenza stampa di Ballando Con Le Stelle, al via domani sera su Rai.

Il direttore di rete ha risposto ad una domanda da parte dei giornalisti affrontando il tema della conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà ufficialmente a Torino. Solo da pochi giorni è giunta la notizia sulla città ospitante l’evento ed è ancora presto per pretendere conferme lato conduzione.

“Abbiamo appena definito la città. Io e Fasulo abbiamo iniziato a fare ragionamenti sulle conduzioni”, le parole di Coletta che ha poi spiegato che con Milly Carlucci non ci sono trattative in corso. Non ne hanno neanche parlato, ma ciò non esclude la sua candidatura alla conduzione dell’evento europeo.

Coletta ha poi sottolineato che il requisito fondamentale per condurre l’evento è la perfetta conoscenza della lingua inglese. La conduzione sarà interamente in lingua in quanto l’Eurovision Song Contest viene trasmesso in diretta in tutta Europa.

Milly Carlucci è poliglotta, e non sarebbe un problema per lei – pare – condurre in inglese ma sono decisamente altri i personaggi più adatti.

Su Milly Carlucci all’Eurovision Song Contest Coletta aggiunge:

“Con Milly non ne abbiamo ancora parlato. Siamo all’inizio del lavoro. Il criterio di seleziona sarà la perfetta conoscenza della lingua inglese e sapete che Milly è poliglotta. Cominceremo adesso questo lavoro e ci sarà un po’ di tempo per selezionare chi condurrà”.

Ma intanto si fa strada la possibilità di Mika all’Eurovision Song Contest. E il nome di Alessandro Cattelan è stato tra i primi ad emergere insieme a quello dell’imprenditrice ed influencer Chiara Ferragni.

La Rai inizierà in questi giorni a vagliare le candidature dei conduttori del prossimo Eurovision, che tornerà in Italia dopo il trionfo dei Maneskin quest’anno. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali.