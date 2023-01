Serena Bortone nel cast de Il Cantante Mascherato? Mentre la conduttrice era nel suo salotto pronta a tenere le redini del suo programma, Oggi è un altro Giorno, sui social e sul web si diffondeva la voce di una sua partecipazione alla nuova edizione del programma di Milly Carlucci. In queste settimane sembra che sia proprio lshow di Rai1 il tema caldo tra possibili concorrenti e giudici ed è proprio su Serena Bortone che è caduta l’attenzione nelle ultime ore, ma perché?

A lanciare il possibile spoiler che riguarda la conduttrice di Oggi è un Altro Giorno è Davide Maggio che sul suo sito lascia intendere che Serena Bortone sarà nel cast della prossima edizione, ma quale sarà il suo ruolo? Serena Bortone potrebbe essere coinvolta nel cast de Il Cantante Mascherato nel ruolo di giurato al fianco dei confermati Flavio Insinna e Francesco Facchinetti e i nuovi ingressi, Iva Zanicchi e Christian de Sica.

La conduttrice di Oggi è un Altro Giorno dovrebbe far parte della giuria della quarta edizione del talent in maschera al via, salvo cambiamenti, il prossimo 18 marzo al sabato sera sfidando così il serale di Amici di Maria De Filippi. Secondo le ultime novità, il programma di Milly Carlucci non solo farà i conti con una giuria quasi tutta nuova ma anche con l’ingresso di un Cantante Mascherato per una notte, sulla scia del Ballerino vip che ogni sabato cambia calcando il palco di Ballando con le Stelle. Le novità piaceranno al pubblico?

Nella scorsa edizione in giuria avevano trovato posto Arisa, adesso impegnata con Amici, e Caterina Balivo, in forza a La7 in questa stagione. Per il resto non ci rimane che attendere conferme ufficiali che potrebbero arrivare nelle prossime settimane approfittando della vetrina del Festival di Sanremo 2023.