Eurovision 2023 nel Regno Unito: è ufficiale. Lo comunica l’EBU attraverso una nota stampa che pone fine all’opzione Ucraina. Uno strappo alla regola che consentirà all’evento di essere organizzato e di svolgersi in assoluta sicurezza. La comunicazione è di oggi e solleva l’Ucraina dall’organizzazione della nuova edizione.

Dopo la vittoria della Kalush Orchestra nell’edizione italiana del 2022, infatti, come da regolamento sarebbe spettato all’Ucraina organizzare l’evento. l Paese vincitore accoglie l’edizione successiva ma per l’Ucraina occorre uno strappo alla regola. Eurovision 2023 nel Regno Unito: adesso è ufficiale. Sarà il Regno Unito ad organizzare ed accogliere la prossima edizione del contest, in quanto secondo classificato nel 2022.

Perché Eurovision 2023 non si terrà in Ucraina

A comunicare che l’Eurovision Song Contest 2023 non si terrà in Ucraina è stato l’EBU, che sta già prendendo contatti con la BBC per organizzare la manifestazione musicale nel Regno Unito. Il motivo è presto detto: “A seguito di un’analisi obiettiva, il consiglio di amministrazione dell’Eurovision ha concluso con profondo rammarico che, date le circostanze attuali, non ci sono le garanzie di sicurezza” per prevedere un’edizione ucraina della manifestazione musicale.

Kiev avrebbe dovuto ospitare l’evento, che si pensava di prevedere a Mariupol.

Putin, però, non ha ancora messo fine alla guerra intrapresa contro l’Ucraina che, allo stato attuale delle cose, non è considerato un Paese sicuro ove prevedere un evento internazionale di simile portata.

Eurovision 2023 nel Regno Unito

L’ago della bilancia pende dalla parte del Regno Unito, secondo classificato all’Eurovision di Torino.

Sarà questo il Paese ospitante della prossima edizione. Avviate già le trattative tra l’EBU e la BBC per preparare lo spettacolo. In seguito si procederà ad individuare una location adatta ad accogliere lo spettacolo che a maggio del prossimo anno porterà in terrà UK gli esponenti dei Paesi partecipanti. Ma la vittoria dell’Ucraina non verrà accantonata e il Paese sarà comunque centrale nella prossima edizione.

