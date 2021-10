Eurovision 2022 a Torino: Milano, Bologna, Rimini e Pesaro non ce l’hanno fatta. La città guidata dal sindaco Chiara Appendino è risultata essere la preferita per accogliere la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà finalmente in Italia.

A riportare lo spettacolo nel nostro Paese sono stati i Maneskin trionfando nell’edizione del 2021 dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Zitti E Buoni. Diverse le città che hanno presentato la propria candidatura, soddisfacendo i requisiti imposti, tra i quali la disponibilità di aeroporti internazionali.

Oggi la decisione ufficiale: sarà Torino ad ospitare l’Eurovision Song Contest 2022.

Nella candidatura estive del sindaco Chiara Appendito si leggeva:

“Abbiamo spazi con capienze adatte, in pieno territorio cittadino e facilmente raggiungibili. Per ciò che riguarda l’ospitalità, la nostra offerta ricettiva è in grado di accogliere le migliaia di persone che l’evento saprà attrarre. Saremo inoltre già un collaudato palcoscenico di appuntamenti internazionali che abbiamo portato qui in questi anni, in grado di mettere le competenze di un’intera città al servizio dell’Eurovision. Anche grazie a questi eventi Torino è recentemente diventata hub Ryanair, garantendo ancora più collegamenti aerei tra Torino e il resto del mondo”.

Parole che hanno convinto l’EBU e la Rai, che insieme organizzeranno la prossima edizione dello spettacolo dedicato alla musica internazionale. A gareggiare per l’Italia sarà, anche stavolta, il vincitore del Festival di Sanremo, nell’edizione del 2022.

I conduttori dell’Eurovision Song Contest

Si punta su Alessandro Cattelan per la conduzione dell’Eurovision in Italia ma è spuntato di recente anche il nome di Mika. L’artista internazionale è conosciuto in tutta Europa ed è molto apprezzato in Italia. Al momento è uno dei giudici di X Factor.

Le date dell’Eurovision 2022

Le date dell’Eurovision Song Contest 2022 non sono ancora state comunicate ma il festival si terrà nel mese di maggio, come tradizione vuole.