Il Samsung Galaxy S21 FE verrà presentato forse l’11 gennaio 2022, almeno stando a quanto riportato stamane da ‘SamMobile‘. Le ultime indiscrezioni sembravano indicare la presentazione prossima, nel corso del mese di ottobre. Per ragioni sconosciute, anche se potrebbero essere collegate alla carenza mondiale di semiconduttori, il destino del Samsung Galaxy S21 FE si è dimostrato piuttosto turbolento, anche se il colosso di Seul pare essere riuscito a scongiurare il rischio di una sua cancellazione (di cui si era parlato qualche settimana fa, quando sembrava che l’OEM stesse rimuovendo le pagine di supporto relative al terminale in questione, come vi avevamo raccontato in questo articolo dedicato).

Se è vero, sarà interessante vedere come si comporterà il dispositivo il prossimo anno, dato che tutti gli occhi saranno puntati sulla serie di punta dei Samsung Galaxy S22, anch’essi previsti ad inizio 2022. Il Samsung Galaxy S21 FE dovrà essere rilasciato ad un prezzo killer, altrimenti potrebbe essere facilmente dimenticato (sarebbe perfetto intorno ai 500, massimo 600 euro).

Il discorso sarà chiaramente da approfondire mancando all’incirca un paio di mesi dal presunto evento di presentazione del device (sarebbe stato meglio lanciarlo a cavallo delle prossime festività, anche per sfruttare l’ondata favorevole dello shopping natalizio). Speriamo che il produttore asiatico non paghi a caro prezzo il ritardo accumulato in questi mesi (seppur per questioni non direttamente ad esso collegate), e che il Samsung Galaxy S21 FE possa in qualche modo ottenere il successo fatto registrare l’anno scorso dal Samsung Galaxy S20 FE (si sapeva che il device avrebbe potuto sfondare, ma forse nemmeno il colosso di Seul immaginava sarebbe piaciuto così tanto come poi è avvenuto). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.