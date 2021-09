Il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe non arrivare mai, la situazione sembra recitare proprio così (nonostante ci era parso di capire che il peggio fosse ormai passato): come riportato da ‘ddaily.co.kr‘, i problemi produttivi che ne hanno ritardato l’uscita continuano ad infastidire la filiera, tanto da costringere il produttore asiatico a mettere in discussione tutto il progetto. L’evento Unpacked che avrebbe dovuto avere luogo ad ottobre è stato cancellato (prima ancora il dispositivo era atteso ad agosto), così come lo stesso lancio del Samsung Galaxy S21 FE è in fase di riesame. Non è detto che il telefono possa più essere presentato: bisognerà capire se l’OEM riterrà sussistere le condizioni per lanciarlo sul mercato.

Il Samsung Galaxy S21 FE, come da concezione, avrebbe proposto le migliori specifiche dei top di gamma in carica ad un prezzo più competitivo. La scarsità delle componenti interne sarebbe alla base dell’eventuale cancellazione del prodotto. Peraltro, la fonte riporta che le vendite del Samsung Galaxy Z Flip 3 hanno superato tutte le aspettative, e che, integrando il device pieghevole lo stesso processore Snapdragon 888 che dovrebbe equipaggiare il Samsung Galaxy S21 FE, il colosso di Seul gli darebbe priorità, dovendo scegliere se messo alle strette. Alle brutte, la società asiatica potrebbe decidere di dotare il Samsung Galaxy S21 FE del processore Exynos 2100, e di destinarlo solo ad alcuni mercati.

In ogni caso, il dispositivo potrebbe comprendere uno schermo SuperAMOLED da 6.5 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz, il processore Snapdragon 888 di Qualcomm o l’Exynos 2100 (a seconda del Paese di destinazione), 8GB di RAM, 128/256GB di storage interno, fotocamera principale tripla (12 + 12 + 64MP) e batteria da 4500mAh. Dispiaciuti per questa eventuale cancellazione del device? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.