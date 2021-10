Sono sempre di più gli utenti globali ma anche quelli italiani che stanno puntando sugli smartphone Oppo. Il brand cinese si è fatto conoscere nell’ultimo paio di anni per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo e ora anche per un altro motivo. I dispositivi del brand puntano ad essere i più supportati lato software con aggiornamenti garantiti per molto tempo.

Il produttore Oppo ha origine asiatica. La prima commercializzazione di dispositivi con questo brand risale al 2004 in Cina. Da allora, di strada ne è stata fatta. Esattamente come accaduto per il concorrente Xiaomi, dopo un primo momento in cui gli smartphone sono stati venduti solo in Asia appunto, c’è stata la svolta della distribuzione globale e via via del sempre maggiore successo per le soluzioni. Oggi anche in Italia Oppo comincia ad essere un brand davvero diffuso, complici i prezzi abbordabili pure delle serie top di gamma.

Alla buona qualità hardware degli smartphone Oppo, si aggiunge ora una garanzia ufficiale per gli aggiornamenti software di alcuni tra i dispositivi più venduti del produttore. La divisione italiana del brand nelle ultime ore, attraverso la sua pagina Facebook, ha fatto sapere di voler garantire 4 anni di patch di sicurezza dal lancio commerciale dei modelli della serie Find X3 e Find X2. Una promessa non di poco conto è quella appena siglata: di certo ne saranno contenti i possessori dei modelli convolti, i quali potranno sempre contare su dispositivi protetti da vulnerabilità di qualsiasi tipo e gravità.

Non finisce qui: c’è anche un’altra garanzia appena annunciata. Per gli smartphone Oppo Find X2 Pro e Find X3 Pro ci saranno fino a 3 major update. Ciò significa che, rispetto al sistema operativo con il quale sono stati lanciati, ci saranno altri 3 aggiornamenti alle versioni operative Android di Google, dunque per circa un triennio. Chissà che anche questa scelta non spinga più di qualcuno a puntare sull’acquisto di uno dei modelli interessati dal supporto notevole.