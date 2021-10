A che punto siamo con le eSIM Iliad? La situazione per l’arrivo sul mercato selle SIM virtuali potrebbe magari sbloccarsi entro la fine dell’anno, considerando che gli operatori concorrenti sono oramai avanti nella tecnologia? La speranza di tanti clienti del vettore mobile è appunto quella di poter usufruire ben presto del servizio ma non si registrano, purtroppo, novità su questo fronte.

Abbiamo raccolto l’ultimo dei feedback dell’operatore sull’argomento, dal suo profilo ufficiale Twitter. Il cinguettio, posto a fine articolo e datato proprio oggi 15 ottobre, è abbastanza chiaro. Per il momento il plus delle eSIM Iliad non è garantito e questa non è di certo una novità. D’altro canto poi, possiamo dire che non sono fornite tempistiche sul prossimo lancio della soluzione, per quanto (come si afferma) la rivoluzione messa in campo dal vettore non si fermi e dunque di certo anche questa specifica funzione arriverà.

Il fatto che non si delinei un tempo indicativo in cui le eSIM Iliad arriveranno, non lascia spazio a ipotesi. Per non addentrarsi in previsioni di certo poco verosimili, è impossibile prevedere se la novità potrà essere messa a disposizione dei clienti nel giro di qualche settimana come di qualche mese. Resta una considerazione da fare: i diretti competitor del vettore ossia Vodafone, Wind Tre e TIM, seppur anche loro con qualche ritardo, dalla scorsa primavera/estate hanno permesso ai rispettivi clienti di usufruire anche di questo servizio. Indugiare ancora troppo verso questa direzione potrebbe voler dire anche perdere abbonati ai propri piani telefonici. Un dato di fatto è che la maggior parte degli smartphone di ultima generazione prevedono, oltre alla SIM fisica e tradizionale, anche quella virtuale appunto. Stesso discorso vale per gli smartwatch con connessione mobile: varrà dunque la pena investire quanto prima nella soluzione che finirà con l’essere sempre più richiesta con il tempo.