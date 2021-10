Quali smartphone Honor con Harmony OS sono previsti nell’immediato futuro e più in là nel tempo? Per quanto il brand non sia più di proprietà di Huawei, non è mai mancato il supporto software anche per modelli di certo non lanciati di recente. Anche in riferimento al nuovo sistema operativo alternativo ad Android, ci sono ora delle ottime notizie. L’accreditata fonte Huawei Central ha comunicato la lista esatta dei dispositivo che potranno effettuare il grande salto all’OS nuovo di zecca, con i relativi tempi di attesa necessari. Si tratta di una lista ufficiosa per il momento ma più che verosimile.

Modelli aggiornati entro la fine dell’anno

La possibilità di avere subito a disposizione l’aggiornamento Harmony OS si concretizzerà già entro la fine dell’anno per un nutrito gruppo di smartphone Honor. I primi a beneficiare dell’update saranno naturalmente gli Honor 30, Honor 30 Pro, Honor 30 Pro+, Honor 30S, Honor V30, Honor V30 Pro, Honor 30 Youth Edition. Sempre nel corso di questo ultimo trimestre del 2021, ci sarà la possibilità del passaggio anche per Honor V20, Honor V20 Moschino Edition, Honor Magic 2, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor X10, Honor X10 Max, Honor Play 4 e Play 4 Pro. Non mancano all’appello neppure i tablet del produttore, in primis Honor Tablet 6 e Honor Tablet X6.

Gli aggiornamenti ad inizio 2022

Altri smartphone Honor con Harmony OS a bordo sono previsti nella prima parte del 2022. Si tratta di dispositivi un po’ più datati ma molto diffusi: motivo per il quale si è deciso per il loro adeguamento software che contribuirà alla diffusione del sistema operativo alternativo ad Android.

Il passo in avanti più che notevole è previsto per Honor V10, Honor 10, Honor Play, Honor 20S, Honor Play4T Pro e ancora Honor 9X, Honor 9X Pro, Honor 8X, Honor 10 Youth Edition. Ancora, si continuerà a supportare anche Honor 20i, Honor 9, Honor V9, Honor Play 3, Honor Note 10 e infine i tablet Honor Tablet 5 8-inch e Honor Tablet 5 10.1-inch.