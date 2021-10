David Tennant è uno dei Dottori più amati nell’universo di Doctor Who. Non stupisce che il suo addio alla serie sia stato accompagnato da diversi episodi speciali, e poi sia tornato a vestire i panni del Decimo Dottore in occasione del 50° anniversario, sotto la guida di Steven Moffat.

E con il ritorno di Russell T Davies in veste di showrunner, tutto è possibile per David Tennant. Lo sceneggiatore si è occupato di riportare in auge il franchise televisivo con la nuova serie lanciata nel 2005, ed è rimasto al timone per cinque anni fino al 2010. Sotto la sua guida ci sono stati i Signori del Tempo interpretati da Tennant e da Matt Smith.

Parlando con Digital Spy, in occasione del lancio del nuovo adattamento del romanzo Il Giro del Mondo in 80 giorni, David Tennant ha accennato a un suo possibile ritorno a bordo del TARDIS.

Dipende da tante cose. Nel momento in cui dici di sì a Doctor Who, anche prima di aver fatto un episodio, ti viene chiesto se torneresti indietro dopo aver finito. Non so se questo accade a James Bonds. Non so se a Pierce Brosnan viene chiesto se tornerà ad essere 007. Poiché c’è quell’elemento di fantasia che alla fine rende tutto possibile. Non dovresti mai dire mai a niente. Penso che in questo modo risieda la follia.

David Tennant non ha tecnicamente lasciato l’universo di Doctor Who in quanto continua le avventure del personaggio attraverso Big Finish e sta persino collaborando con l’attuale “Dottoressa” Jodie Whittaker a un nuovo videogioco.

Rivedremo l’attore in viaggio (ma non nel tempo) nella miniserie di prossima uscita tratta dal romanzo di Jules Verne, Il Giro del Mondo in 80 giorni, dove interpreta il protagonista, il ricco l’avventuriero Phileas Fogg. La miniserie andrà in onda in Italia su Rai1.