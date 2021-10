È stata presentata in anteprima mondiale a Canneseries, la serie Rai Il giro del mondo in 80 giorni, produzione franco-britannica di Slim Film Plus Television e Federation Entertainment per France Télévisions, ZDF e RAI. Il nuovo adattamento è composto da otto episodi dalla durata di 52 minuti.

Il protagonista David Tennant (Doctor Who) ha raccontato il progetto tratto dal romanzo di Jules Verne. Pubblicata per la prima volta in francese nel 1872, la storia originale segue un eccentrico inglese, Phileas Fogg, che accetta una scommessa nel suo elegante British Reform Club di circumnavigare il mondo in 80 giorni.

In questa versione, propone lui stesso l’idea – per ragioni sconosciute ma apparentemente romantiche – ed è accompagnato da un’audace giornalista donna, mentre l’attore franco-maliano Ibrahim Koma interpreta il ruolo del cameriere Jean Passepartout (nell’originale un uomo caucasico e non di colore). Leonie Benesch è Abigail Fix, una giornalista che si ribella al suo editore che pubblica i suoi pezzi sotto un nome maschile. Nella storia originale, Fix è un detective di Scotland Yard che sospetta che Fogg sia responsabile di una rapina in banca e si presenta per inchiodarlo a metà del viaggio.

La serie sarà trasmessa su France Télévisions, ZDF, RAI e Masterpiece/PBS, che funge da partner di coproduzione, insieme a Peu Communications (Sud Africa), Be-FILMS e RTBF (Belgio). Daro Film Distribution è il produttore associato.

“Sembra la versione di ‘Il giro del mondo in 80 giorni’ per il 21° secolo“, afferma Tennant. “Avevo letto il libro, ma me ne sono reso conto solo quando ho letto la sceneggiatura. È del suo tempo. È meraviglioso, ma probabilmente non è così che racconteresti la storia ora. La sceneggiatura ha un tocco contemporaneo senza sottrarlo al tempo in cui è ambientato.”

Anche prima della Brexit, la Gran Bretagna sembrava un luogo particolare rispetto all’Europa continentale.

“Penso che ci sia qualcosa di affascinante nel fatto che Phileas Fogg parte dal Reform Club nell’angolo più soffocante della Vecchia Inghilterra, in una storia creata da un uomo francese, Penso che ci sia qualcosa in esso che gli conferisce un’atemporalità che forse non sarebbe stato così senza il beneficio di qualcuno che lo guardasse dall’altra parte della Manica”, ha continuato Tennant.

Questo Fogg è diverso.

“Phileas Fogg è un personaggio interessante nel libro. È molto imperscrutabile. È piuttosto distaccato. Niente lo disturba. Niente lo turba. Fluttua sopra l’azione, presumendo che tutto funzionerà, il che è molto diverso dal Phileas Fogg che Pharoah ha creato per questo particolare racconto della storia. È impantanato nell’insicurezza e nel dubbio su se stesso. E suppongo che, dal punto di vista della recitazione, sia stato ciò che mi ha attratto di più. Phileas Fogg è un uomo infelice che sente di non aver realizzato il suo potenziale. Non ha vissuto la sua vita e l’ha sprecata in virtù del suo privilegio; è indubbiamente ricco.”

Non sappiamo quanto la serie Rai Il Giro del Mondo in 80 Giorni arriverà sui nostri schermi, ma ci auguriamo di vederla tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Ecco il primo trailer: