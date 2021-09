L’ex showrunner di Doctor Who Russell T Davies tornerà al timone della serie, che aveva avviato il moderno revival nel 2005.

Un colpo di scena inaspettato, come annuncia la BBC, forse a fronte delle ultime due stagioni non proprio brillanti sotto la guida di Chris Chibnall. Davies è stato lo showrunner del longevo show di fantascienza fino al 2009, e subentrerà dopo l’addio di Chibnall l’anno prossimo. Oltre lui, anche l’attuale protagonista Jodie Whittaker lascerà la serie nel 2022, al termine di tre episodi speciali.

“Sono oltremodo entusiasta di tornare nel mio programma preferito”, ha detto Davies in un comunicato rilasciato da BBC. Una delle sue prime responsabilità sarà quella di decidere chi sostituirà l’attrice alla guida del Tardis.

Lo sceneggiatore è entusiasta all’idea di tornare in Doctor Who, ma ammette che non c’è fretta: “C’è un’intera stagione con il brillante Dottore di Jodie Whittaker, diretta dal mio amico ed eroe Chris Chibnall. Per ora sono ancora uno spettatore“.

Chibnall ha detto che è stato “assolutamente emozionante e appropriato” che Davies tornasse al comando in occasione del 60° anniversario della serie, che cade nel 2023. “Russell ha costruito quel timone che ora gli verrà restituito”, ha continuato lo scrittore e produttore.

Davies ha riportato Doctor Who in auge grazie alle interpretazioni di Christopher Eccleston e David Tennant come rispettivamente Nono e Decimo Dottore, ancora oggi tra i protagonisti della serie più apprezzati di sempre. Con il successo del rilancio di Doctor Who Russell T Davies ha creato due spin-off, Torchwood e The Sarah Jane Adventures.

Il ritorno di Davies in Doctor Who riporterà sulla scena anche le “vecchie glorie” quali Eccleston e Tennant? L’occasione è troppa ghiotta per i fan e potrebbe realizzarsi per il 60° anniversario.

Dopo aver lasciato lo show nel 2009, Davies ha avuto un discreto successo con altre serie britanniche quali Years and Years, A Very English Scandal e It’s A Sin.