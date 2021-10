Tanti laureati italiani giovani e meno giovani avranno di certo più volte auspicato la possibilità del riscatto della laurea gratis e ora la proposta è appoggiata anche dall’INPS. Si aprirebbero degli scenari più che rosei per chi ha speso tanti anni sui banchi degli atenei da nord a sud della nostra penisola. Prima di dare tuttavia la notizia per cosa fatta, bisogna ragionare su quanto quando dalle parole si potrebbe finalmente passare ai fatti.

A cosa serve il riscatto della laurea gratis?

Il riscatto della laurea, per chi non fosse a conoscenza della pratica, consente di calcolare gli anni di studio a fini pensionistici, come periodo valido per i calcoli necessari per terminare la propria carriera lavorativa. Attualmente l’operazione non è per nulla a basso costo e comporta un’esborso di svariate migliaia di euro da parte dei cittadini interessati. Come naturale conseguenza, non sono in molti ad optare per la soluzione perché, a conti fatti, non del tutto (o per nulla) conveniente.

La proposta del riscatto gratis

Non è la prima volta che si parla della possibilità del riscatto della laurea gratis ma ora sulla questione si è pronunciato il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. Nel corso della sua ultima audizione alla commissione lavoro della Camera, il massimo esponente dell’ente previdenziale si è detto favorevole alla proposta, motivandone anche le ragioni. I giovani entrano spesso nel mercato del lavoro tardi, soprattutto i laureati e pure con bassi salari. Come naturale conseguenza, proprio chi ha studiato è fortemente discriminato perché arriverà alla pensione più tardi e magari anche con una retribuzione inferiore.

Lo stesso Tridico, pur essendo favorevole alla proposta, ha però fatto notare come l’introduzione del riscatto della laurea gratis comporterebbe un’esborso aggiuntivo allo Stato di 5 miliardi l’anno. Non c’è dubbio che, prima di andare proprio in questa direzione così importante, qualunque Governo ci penserà su più di una volta. Se ne deduce, dunque, che il cammino verso questa direzione potrebbe essere più che lungo e tortuoso.