Non bisogna in alcun modo sottovalutare i possibili problemi Alice Mail che potreste riscontrare ancora oggi 12 ottobre qui in Italia, forse collegati ai disservizi che abbiamo avuto modo di analizzare nei giorni scorsi anche sul nostro magazine, come probabilmente ricorderete. Effettivamente ci sono ancora anomalie da prendere in esame in queste ore, considerando alcune informazioni che intendo condividere con voi stamane, anche alla luce dell’esperienza sul campo che ho avuto modo di maturare.

Alcune indicazioni sui possibili problemi Alice Mail potenziali del 12 ottobre

Andando ad analizzare la questione più in profondità, bisogna concentrarsi sulle modalità in cui potrebbero manifestarsi i problemi Alice Mail del 12 ottobre. Ad esempio, le anomalie che sto riscontrando in queste ore si concentrano prevalentemente sul ritardo accumulato dai messaggi di posta elettronica in entrata. Ad esempio, email inviate alle 9 del mattino sono arrivate attorno alle 13, a testimonianza del fatto che comunicazioni urgenti potrebbero impiegare molto tempo per giungere a destinazione.

Allo stesso tempo, alcune persone mi hanno detto di non aver ancora ricevuto messaggi di posta elettronica che ho inviato da un account Alice poco fa. Probabile che il cosiddetto “delay” si possa creare anche in questa direzione, con la prospettiva di vedere recapitati i propri messaggi con svariate ore di distanza. Dunque, i problemi Alice Mail che sono venuti a galla oggi 12 ottobre non si manifestano tanto in fase di login, al contrario di quanto venuto a galla la scorsa settimana, ma nel momento in cui si prova effettivamente a mandare un messaggio di posta elettronica.

Vi farò sapere nel caso in cui ci saranno ulteriori sviluppi sul caso dei problemi Alice Mail venuti a galla questo martedì, fermo restando quanto riportato fino a questo momento, dopo i disagi della scorsa settimana. A voi come stanno andando le cose?