Bisogna prendere atto questa mattina che a qualcuno Alice Mail non funziona oggi 8 ottobre. Si tratta di problemi naturalmente connessi a quelli che abbiamo preso in esame ieri mattina e che, a conti fatti, rendono ancora complicato il login alla webmail. Una situazione molto strana, se non altro perché nel frattempo non sono riuscito a risalire a comunicazioni ufficiali utili per individuare le cause del malfunzionamento. Ecco perché si brancola ancora nel buio, sperando che nelle prossime ore l’intera storia possa essere archiviata una volta per tutte.

Persistono i problemi Alice Mail l’8 ottobre: non funziona a tutti

Per farvela breve, la portata dei problemi Alice Mail pare essere decisamente calata rispetto a 24 ore, ma ciò non toglie che a detta di alcuni utenti persistano le anomalie. Anche su Down Detector, nella scheda dedicata a TIM, notiamo un calo della curva delle segnalazioni, eppure qualcuno continua a dire che il servizio non funziona questa mattina. Dunque, la situazione resta di difficile lettura, in attesa di comprendere se in giornata ci sarà o meno un miglioramento generale.

Raramente un disservizio legato alle caselle di posta elettronica si è trascinato così a lungo. Stamane ho provato ad effettuare altri test ed effettivamente, al contrario di ieri, i problemi Alice Mail appaiono meno limitanti. Cosa vuol dire questo? Da un lato il login va a buon fine ed il sistema non si blocca subito dopo aver inserito le proprie credenziali, ma dall’altro è altrettanto vero che navigando tra un menù e l’altro, è possibile imbattersi in interruzioni del servizio. Resta il fatto che al momento non si abbiano comunicazioni ufficiali in merito.

Detto questo, l’invito anche oggi è quello di condividere con noi la vostra esperienza, rilasciando un commento a fine articolo. Diventa importante, infatti, inquadrare al meglio i problemi Alice Mail, per comprendere come stia evolvendo la situazione oggi 8 ottobre.