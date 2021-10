Giornataccia per diversi italiani a cui non funziona Virgilio Mail oggi 28 ottobre. In misura minore ci sono anche dei problemi con la posta di Alice ma, almeno per il momento, più contenuti. In una giornata già contrassegnata da un down acclarato di un altro servizio di posta elettronica molto diffuso come quello di Libero, rimane l’impossibilità di accedere ai propri messaggi come di inviarne di nuovi, magari importantissimi (per per motivi di lavoro).

Perché non funziona Virgilio Mail

Va subito detto che non proprio a tutti non funziona Virgilio Mail in questa giornata e ci sono comunque delle casistiche specifiche relative al disservizio. Gli utenti che accedono alla casella di posta elettronica via app dal loro smartphone affermano di non riuscire nell’operazione se agganciati alla rete mobile del loro operatore . Al contrario, nel caso di consultazione del servizio sotto copertura Wi-Fi, le difficoltà sembrano essere superate del tutto. Il servizio Downdetector mostra la curva delle segnalazione di problemi degli utenti: al momento di questa pubblicazione, siamo nell’ordine del centinaio di alert.

Per quanto riguarda invece il servizio di posta elettronica Alice (sempre riconducibile ora all’operatore TIM) si registrano per fortuna solo pochi problemi. In quest’ultimo caso, in realtà, siamo al cospetto solo di rallentamenti nel caricamento della posta elettronica e non in veri e propri malfunzionamenti. La situazione è in continuo divenire, questo è chiaro: non mancheranno nuovi approfondimenti a questo articolo per chiarire lo stato dell’arte di entrambi i servizi già nei prossimi minuti.

Aggiornamento 9:35– Piuttosto che migliorare, la situazione resta stabile per Virgilio mentre nel caso del servizio di posta elettronica di Alice le difficoltà di accesso degli utenti alla propria casella di posta iniziano a moltiplicarsi. Non sono pervenuti feedback ufficiali che chiariscano la vera natura dei problemi odierni e neanche una previsioni sui tempi necessari per un ritorno alla normalità.