Abbiamo importanti conferme, questa mattina, sui problemi Alice Mail, considerando il fatto che la piattaforma non funziona. Recuperando un vecchio indirizzo, infatti, ho avuto modo di effettuare un test per l’accesso alla casella di posta elettronica. Dopo aver inserito le credenziali, come si nota dall’immagine ad inizio articolo, viene restituito agli utenti un messaggio di errore. A differenza di quanto riportato di recente sul nostro magazine, in questa circostanza l’anomalia dovrebbe essere molto più diffusa. Almeno ad un primo check.

Come si manifestano i problemi con Alice Mail che non funziona

Vicenda di facile lettura, dunque. Le segnalazioni sui problemi che vi sto descrivendo, le trovate su Down Detector nella scheda riservata a TIM. Ovviamente, parlando di un servizio ormai diventati di nicchia, i numeri non sono elevatissimi, ma dai commenti e da un check sui canali social della compagnia telefonica ci si accorge che non si tratti di un’anomalia isolata. Alice Mail non funziona e al momento della pubblicazione del mio articolo, non ci sono comunicazioni ufficiali disponibili in grado di fare chiarezza.

Qualora doveste provare ad inserire username e password nella pagina di login di Alice Mail, il sistema in questi minuti dovrebbe restituirvi il messaggio “Impossibile raggiungere il sito, aaacsc.alice.it ha impiegato troppo tempo a rispondere”. Staremo a vedere se i problemi emersi oggi 7 ottobre verranno gestiti nel giro di pochi minuti, o se in alternativa saremo destinati ad aspettare un bel po’ prima che il normale servizio venga ripristinato per tutti.

Nel caso in cui abbiate registrato problemi con Alice Mail che non funziona questo giovedì, non esitate a commentare l’articolo di oggi, riportandoci la vostra esperienza. Allo stato attuale, non possiamo fare altro che attendere una mossa ufficiale da parte del supporto tecnico, sperando che il tutto rientri nel più breve tempo possibile.