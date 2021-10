La docu-serie su Ligabue su RaiPlay, in esclusiva da oggi, martedì 12 ottobre. Il rocker di Correggio si racconta dal primo disco alla consacrazione negli stadi, toccando le tappe fondamentali della sua carriera. Ricorda i momenti salienti del suo percorso artistico e parla del rapporto con i fan ma anche dei film da regista.

Gli inciampi e i grandi successi di un artista che ha conquistato più di una generazione: su RaiPlay arriva Ligabue – È Andata Così, la prima docu-serie, disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale Rai, che ripercorre i 30 anni su e giù da un palco del Liga.

La voce narrante è quella di Stefano Accorsi, la serie vanta la regia di Duccio Forzano.

Un biopic in 7 capitoli è la docu-serie su Ligabue. Ogni capitolo è composto da 3 episodi di circa 15 minuti. Ligabue ripercorre le tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera artistica, dialogando con Accorsi e raccontando aneddoti particolari ed inediti, mai svelati prima.

Nella docu-serie compaiono anche alcuni amici e colleghi di Ligabue, personaggi di rilievo nel mondo della musica e dello spettacolo che hanno avuto la possibilità di conoscere il rocker e di condividere con lui una parte del suo percorso. Tra questi Elisa ma anche il fratello Marco Ligabue e il fidato chitarrista Federico Poggipollini.

Questi gli ospiti delle prime 3 puntate: Max Cottafavi, Mauro Coruzzi, Francesco De Gregori, Elisa, Eugenio Finardi, Gino e Michele, Marco Ligabue, Linus, Claudio Maioli, Nicoletta Mantovani, Giovanni Marani, Robby Pellati, Federico Poggipollini, Mel Previte, Camila Raznovich, Massimo Recalcati, Rigo Righetti, Gerry Scotti, Walter Veltroni.

Il progetto con Fabrizio Moro

Non è tutto per il Liga: è il protagonista di un progetto con Fabrizio Moro che verrà presentato alla Festa del cinema di Roma dove verrà presentato in anteprima il video ufficiale di Sogni Di Rock’n’roll, diretto da Fabrizio Moro insieme ad Alessio De Leonardis.