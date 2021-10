Fabrizio Moro e Ligabue alla Festa del Cinema di Roma sabato 16 ottobre per un incontro che si terrà a partire dalle ore 16.00 presso l’Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli.

I due artisti incontreranno il pubblico per presentare il progetto che li unisce, prodotto da Raffaella Tommasi e Stefano Salvati (Daimon Film).

Al Festival del Cinema di Roma infatti verrà presentato in anteprima esclusiva il videoclip ufficiale della canzone Sogni Di Rock’n’roll, prodotto da Raffaella Tommasi e Stefano Salvati di Daimon Film per IMAGinACTION Festival Internazionale del Videoclip.

Fabrizio Moro e Ligabue alla Festa del Cinema di Roma saranno ospiti per raccontare tutto ciò che riguarda la loro recente collaborazione, dalle fasi embrionali alla sua realizzazione fino alla proiezione della clip. Racconteranno la realizzazione in ogni sua fase del corto di uno dei grandi successi di Ligabue. Il Liga non è solo il protagonista del video dal punto di vista autorale del brano ma vi ha preso parte come attore ed è stato diretto dallo stesso Fabrizio Moro insieme ad Alessio De Leonardis.

Per la clip ufficiale di Sogni Di Rock’n’roll ci sono voluti più di 30 anni. Il brano non è infatti tra gli ultimi successi di Ligabue ed è contenuto nel primo album del cantautore di Correggio, uscito nel 1990. Sogni Di Rock’n’roll era ancora sprovvisto di una clip ufficiale, che verrà lanciata solo la prossima settimana per poi essere disponibile sui canali tematici e su YouTube.

Il cortometraggio di Sogni Di Rock’n’roll è stato girato a Ravenna lo scorso luglio, con il contributo del Comune e della Camera di Commercio di Ravenna. La realizzazione ha richiesto 3 giorni di set, nel cast attori professionisti e oltre 150 comparse.

Fabrizio Moro e Ligabue alla Festa del Cinema di Roma, i dettagli:

FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Sabato 16 ottobre – ore 16.00

Roma, Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli