Non abbiamo dovuto attendere molto prima di mettere le mani sul nuovo aggiornamento iOS 15.0.2 di Apple, stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere proprio in queste ore. A pochi giorni di distanza dalla chiusura delle firme, per tutti quelli che avevano pensato di passare da iOS 15.0.1 ad iOS 15, come vi abbiamo riportato con un precedente articolo, bisogna analizzare più da vicino la nuova mossa della mela morsicata. Se non altro, perché si parla di almeno quattro problemi risolti dai tecnici.

Cosa sappiamo sul rilascio dell’aggiornamento iOS 15.0.2

Scendendo maggiormente in dettagli, emerge che ci sarebbero alcuni dettagli precisi sul rilascio del nuovo aggiornamento iOS 15.0.2. In particolare, come riporta MacRumors, il primo problema archiviato tramite il pacchetto software potrebbe essere quello per il quale, in queste settimane, le foto salvate nella libreria da Messaggi sono state eliminate dopo aver rimosso il thread o il messaggio associato. Occhio anche al bug con cui iPhone Leather Wallet con MagSafe non riusciva a connettersi a “Trova il mio iPhone”.

Ci sono poi altri due problemi che potrebbero essere stati archiviati con il rilascio dell’aggiornamento iOS 15.0.2. Il primo si riferisce ad alcune recenti segnalazioni, secondo cui CarPlay potrebbe non aprire le app audio o disconnettersi durante la riproduzione. La seconda anomalia, invece, riguarda quelle situazioni in cui il ripristino o l’aggiornamento del dispositivo non sia andato a buon fine quando abbiamo utilizzato Finder o iTunes per i modelli iPhone 13.

Sarà interessante capire nei prossimi giorni se il nuovo aggiornamento iOS 15.0.2 abbia avuto un impatto o meno anche sulla durata della batteria dei vari iPhone compatibili. In questo modo, avremo una visione a 360 gradi sulla nuova patch. A voi come stanno andando le cose? Fatecelo sapere, con un commento qui di seguito per i nostri lettori.