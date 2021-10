Arrivano segnali significativi ed interessanti, questa mattina, da Apple, in riferimento al tanto discusso aggiornamento iOS 15. Tutti coloro che hanno portato a termine il download di iOS 15.0.1 in questi giorni, infatti, non potranno più tornare indietro al precedente pacchetto software, al netto del fatto che quest’ultimo pare non aver fatto breccia nei cuori del pubblico da settembre ad oggi. Non è un caso che il tema sia stato affrontato anche da noi, di recente, attraverso un altro articolo.

Impossibile il ritorno all’aggiornamento iOS 15 da oggi 9 ottobre

La notizia secondo cui non sia più possibile il ritorno all’aggiornamento iOS 15 da oggi 9 ottobre ci arriva in queste ore da MacRumors. Per farvela breve, soprattutto in riferimento a chi ha meno dimestichezza con questi argomenti, Apple ha smesso di firmare iOS 15.0. Dunque, la versione precedentemente disponibile di iOS che ha fatto il suo esordio pubblico il 20 settembre, non può più essere ripristinata. Con iOS 15.0 non più disponibile, non è possibile eseguire il downgrade alla suddetta versione qualora abbiate provveduto ad aggiornare a iOS 15.0.1.

La vicenda odierna che investe iOS 15 non è per nulla anomala. Come molti sanno, infatti, Apple interrompe regolarmente la firma delle versioni precedenti degli aggiornamenti software dopo l’uscita di nuove versioni del proprio sistema operativo mobile. Lo scopo è molto chiaro, in quanto l’intenzione è quella di incoraggiare i clienti a mantenere aggiornati i propri sistemi operativi. Procedere con il download di iOS 15.0.1, in ogni caso, è consigliato a tutti.

Il nuovo aggiornamento, infatti, tra le altre cose ha introdotto una correzione per il bug che impediva l’utilizzo di un Apple Watch per sbloccare gli iPhone 13 nel momento in cui si indossava una mascherina. A voi come stanno andando le cose tra iOS 15 ed iOS 15.0.1? Fateci sapere con un commento a fine articolo.