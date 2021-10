il finale di metà stagione di The Walking Dead 11 ha lasciato tutti con il fiato sospeso e, per la prima volta, dopo tanto tempo, abbiamo finalmente qualcosa che è degno di questo nome. L’episodio andato in onda negli Usa domenica sera è arrivato oggi su Disney+ anche in Italia e i fan hanno già divorato questo finale di metà stagione in cui tutti hanno rischiato la vita salvandosi in calcio d’angelo.

L’episodio ha annunciato una tempesta in arrivo sviscerando quelle che sono state le novità di quest’ultima stagione portando sullo schermo di Pope e dei suoi Mietitori. Al centro di tutti ci sono ancora le promesse infrante ma, soprattutto, la solidità di alcuni legami e tra gli schieramenti. Il ritorno di Maggie e la dipartita dei Sussurratori non ha migliorato la vita dei superstiti che si sono ritrovati alla porta nuovi antagonisti mascherati da combattere per riuscire a sopravvivere.

Alla fine il credo di Pope potrebbe essere deviato dal comportamento di Leah mentre è stata spianata la strada per il microcosmo dispotico della Milton nel Commonwealth. Al momento l’argomento è stato solo sfiorato deludendo un po’ chi si aspettava qualcosa di più ma siamo sicuri che nella seconda parte di stagione non mancheranno i colpi di scena soprattutto intorno ad Eugene e i suoi.

Ecco il promo dell’episodio numero 9 di The Walking Dead 11:

Altra storia sarà capire fino a dove si spingerà Maggie e quanto manterrà il suo patto di non belligeranza con Negan. Il cerchio si stringe e i fan si aspettano un finale sanguinario in cui molti protagonisti potrebbero perdere la vita.

Rimane in sospeso anche la situazione ad Alexandria. Daryl è partito alla volta delle colline ma senza il suo amato cane e questo preoccupa un po’ i fan convinti che possa essere proprio lui quello a rischiare nel finale di questa ultima stagione, sarà davvero così?

The Walking Dead 11×09 debutterà il 20 febbraio 2021 su Disney+.