La prima vittima di The Walking Dead 11 è davvero Maggie? Per una settimana ci siamo fatti questa domanda, sin dal momento in cui Negan le ha voltato le spalle lasciandola cadere tra le braccia di zombie e vaganti. Il secondo episodio andato in onda negli Usa qualche ora fa e che oggi è su Disney+ svelerà la verità sulle sorti di una delle protagoniste più amate e di cui abbiamo dovuto fare a meno in questi ultimi anni per via di una sua ‘fuga’ temporanea.

ATTENZIONE SPOILER!

Il nuovo episodio della stagione finale di The Walking Dead rivelerà ai fan che le cose non sono andate come molti temevano e che Maggie è riuscita a salvarsi proprio come in passato è successo all’amato marito Glenn ma lo stesso non si può dire di un altro personaggio della serie che finirà in balia dei vaganti.

In Archeron Parte 2, questo il titolo dell’episodio, dopo che Negan si è lasciato Maggie alle spalle, quest’ultima è riuscita a mettersi in salvo all’interno di un vagone della metropolitana circondata da vaganti. A quel punto arriva Gage tornato a chiedere aiuto dopo il furto delle provviste della volta scorsa. A quel punto Aiden prova a salvarlo ma senza ottenere molto fino a quando proprio Maggie invita tutti ad andare via.

A niente servono le scuse di Gage che implora una seconda possibilità, Duncan e Padre Gabriel si schierano con Maggie e vanno via lasciandolo in balia degli zombie. Ancora prima di venire morso, l’uomo si pugnala ripetutamente al cuore per evitare di essere mangiato vivo. Sono molti quelli che pensano che Maggie abbia esagerato e che forse proprio in questa stagione la vedremo sempre più cattiva fino allo scontro finale con Negan.

L’ex leader dei Sussurratori ha peggiorato la sua situazione quando ha deciso di lasciar morire Maggie, cosa succederà quando si troveranno di nuovo faccia a faccia?