In quanti hanno effettuato l’aggiornamento iOS 15 sul loro iPhone dal suo rilascio definitivo di settembre? Non quanti si sarebbe aspettati la stessa Apple, probabilmente. Ci sono i primi dati in riferimento all’adozione dell’ultima fatica software che sono abbastanza eloquenti, anche se non ufficiali.

Un rapporto della società di analisi Mixpanel ha già messo in evidenza come solo l’8,59% degli utenti ha aggiornato i propri dispositivi Apple entro 48 ore dal rilascio ufficiale di iOS 15. Nel 2020, in occasione della distribuzione di iOS 14, il numero di utenti che avevano dato fiducia al nuovo aggiornamento era stato decisamente più elevato, 14,68%.

Ancora più significativo è il dato fornito sempre dalla società Mixpanel sull’adozione totale di iOS 15 al giorno 5 ottobre. Alla data riferita, il 22,22% di possessori di iPhone hanno aggiornato il loro dispositivo. La quota è davvero bassa se paragonata a quella dello stesso periodo dell’anno del 2020, in riferimento a iOS 14 scelto dal 41,97% di possessori di melafonini.

I dati forniti da Mixpanel sono stati raccolti sulla base degli accessi al sito e alle app della società dopo l’aggiornamento iOS 15. Pur trattandosi dunque di una ricerca limitata, ben dovrebbe sottolineare la fiducia che in molti hanno riposto o meno nell’ultimo update Apple. D’altronde, nel caso del 2020, i dettagli forniti per iOS 14 sono risultati in linea con quelli ufficiali.

Resta da capire il perché in molti non sembrerebbero aver fiducia nell’aggiornamento iOS 15. Di certo qualche bug di troppo della prima release dell’update Apple, potrebbe aver spinto molti all’attesa, nella speranza di firmware risolutivi successivi. C’è anche da considerare che, chi ha ancora un device datato come l’iPhone 6S e iPhone SE di prima generazione potrebbe aver deciso di non compiere per nulla il grande passo, nonostante il supporto. Questo perché, come è risaputo, da Cupertino hanno confermato la disponibilità a rilasciare le sole patch di sicurezza per il futuro.