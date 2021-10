Apple TV+ scommetterà su Foundation 2: la serie fantascientifica di grande successo sulla piattaforma streaming della società di Cupertino continuerà con una seconda stagione. Prodotta da Skydance Television e creata da David S. Goyer, la serie vanta nel cast i candidati all’Emmy Award Jared Harris (protagonista di Mad Man e Chernobyl) e Lee Pace (Pushing Daisies, Lo Hobbit, I Guardiani della Galassia), oltre a stelle emergenti come Lou Llobell e Leah Harvey.

Il rinnovo di Foundation 2 arriva a stretto giro dopo il lancio su Apple TV+ il 24 settembre scorso: prima della première del quarto episodio della serie, con ulteriori sei episodi della prima stagione ancora inediti, lo streamer ha deciso di confermare il futuro dell’adattamento della saga di Asimov, che ha ottenuto buoni riscontri con la distribuzione settimanale ogni venerdì.

L’annuncio di Foundation 2 è arrivato da Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+, che ha fatto trapelare una certa soddisfazione per i risultati ottenuti dalla serie al suo debutto.

Siamo stati così entusiasti di vedere il pubblico globale abbracciare l’affascinante, trepidante e mozzafiato corsa da brivido che è ‘Foundation’. Sappiamo da quanto tempo i fan di queste amate storie di Asimov hanno aspettato di vedere il suo lavoro iconico prendere vita come una serie di eventi visivamente spettacolare e ora non vediamo l’ora di mostrare ancora di più del mondo ricco di strati, della narrazione avvincente e della costruzione del mondo straordinario che David S. Goyer ha creato nella seconda stagione.

Anche Foundation 2 sarà affidata allo showrunner e produttore esecutivo David S. Goyer, che ha accolto così la notizia di una seconda stagione.

Fin dalla mia infanzia ho sognato come sarebbero apparsi e come sarebbero sembrati Hari Seldon ed Eto Demerzel, come si sarebbero sentiti Terminus e Trantor. Ora, con la seconda stagione, il nostro pubblico potrà visitare altri personaggi e mondi indelebili di Asimov, tra cui Hober Mallow, il generale Bel Riose e tutti gli Outer Suns. Sono entusiasta che un’intera nuova generazione di fan stia leggendo il brillante film di Asimov. Un capolavoro. Giocheremo a lungo con ‘Foundation’ e sono grato ai miei partner di Apple e Skydance per avermi affidato questa epopea. Allacciate le cinture.

Anche Robyn Asimov sarà coinvolto in Foundation 2, dopo aver partecipato alla produzione esecutiva della prima stagione. Il progetto ha superato le aspettative del figlio dello scrittore, “portando la filosofia e le idee di mio padre sullo schermo in modi che lui non avrebbe mai potuto fare rimanendo fedele al suo lavoro“. Secondo Robyn Asimov, l’autore dell’omonimo romanzo “sarebbe stato orgoglioso di vedere la sua storia iconica prendere vita attraverso la bellezza visiva dello show e i personaggi stratificati, di realizzare che le sue parole avrebbero avuto bisogno di questa traduzione cinematografica“. La trasposizione televisiva di Foundation è un modo per onorare “il debito con i suoi fan, con la loro lealtà” che Asimov sapeva di avere. Secondo suo figlio, “ha sempre sperato che il suo lavoro sarebbe passato alle generazioni successive” e questa serie “sta esaudendo il suo desiderio (e il mio) presentando il suo lavoro a una vasta gamma di nuovi lettori“.

Foundation 2 continuerà il monumentale adattamento delle storie di quattro individui cruciali che trascendono lo spazio e il tempo e raccontano il tentativo di salvaguardare il futuro della civiltà, tra lealtà mutevoli e relazioni complicate che alla fine determineranno il destino dell’umanità.