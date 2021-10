Raised By Wolves 2 arriverà all’inizio del 2022, almeno negli Stati Uniti su HBO Max. In Italia la serie è stata trasmessa da Sky, che in virtù dell’accordo di esclusiva con HBO per la distribuzione dei titoli originali dell’emittente probabilmente manderà in onda anche la seconda stagione.

Un breve teaser di Raised By Wolves 2 è stato trasmesso prima dell’uscita del film Dune lo scorso 21 ottobre sulla piattaforma streaming negli Stati Uniti: intercettando un pubblico perfettamente in target come quello del film di Denis Villeneuve, certamente interessato al genere fantascienza, HBO ha deciso di annunciare con le prime immagini inedite che la serie tornerà all’inizio del 2022 su HBO Max.

Nel cast di Raised By Wolves 2 torneranno Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah, Ivy Wong e Travis Fimmel, protagonisti della serie che racconta le vicende di una coppia di androidi incaricati di allevare bambini umani sul misterioso pianeta (epler-22 b) Secondo Collider, che ha anticipato qualche dettaglio sulla trama della seconda stagione, Raised By Wolves 2 vedrà la coppia di androidi Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), insieme alla loro prole di sei bambini umani, unirsi a una colonia atea di nuova formazione nella misteriosa zona tropicale di Kepler 22 b. Esplorando la nuova strana società, il “figlio naturale” di Madre finisce per minacciare di eliminare ogni piccolo residuo all’esistenza umana.

Ecco il teaser di Raised By Wolves 2, creata da Aaron Guzikowski e prodotta da Ridley Scott che ne ha anche diretto i primi due episodi della stagione di debutto.