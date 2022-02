Another Life è stata cancellata da Netflix e va ad infoltire la ricca schiera di serie che non superano la prima o la seconda stagione: lo streamer ha cancellato il dramma di fantascienza con Katee Sackhoff nei panni dell’astronauta Niko Breckinridge, impegnata nella ricerca di intelligenze aliene e impegnata alla guida un equipaggio in missione per esplorare la genesi di un artefatto alieno.

La stessa protagonista ha annunciato che Another Life è stata cancellata da Netflix, con un tweet in cui ringrazia i colleghi e la troupe che hanno lavorato al progetto, senza nascondere una certa delusione per il fatto che la serie non andrà avanti oltre la seconda stagione.

Il suo messaggio conferma di fatto che Another Life è stata cancellata da Netflix, sebbene non vi siano state comunicazioni in tal senso da parte dello streamer. La notizia non giunge comunque inattesa, dopo quasi due anni dall’uscita della passata stagione e un mancato rinnovo ufficiale.

Vorrei ringraziare tutte le singole persone che hanno guardato e supportato Another Life, a Netflix, alla nostra troupe e al cast grazie per aver sempre lavorato così duramente e per essere stati competenti. Avrei voluto facessimo più stagioni ma purtroppo non è previsto. Ci vediamo alla prossima avventura. Con amore, Niko.

Another Life è stata cancellata da Netflix dopo due stagioni da dieci episodi ciascuna, uscite rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Nel cast al fianco della protagonista sono apparsi Justin Chatwin nel ruolo di Erik Wallace, Samuel Anderson come William, AJ Rivera come Bernie Martinez, Alexander Eling nei panni di Javier Almanzar, Lina Renna nel ruolo di Jana Breckinridge-Wallace, JayR Tinaco come Zayn Petrossian, Elizabeth Ludlow come Cas Isakovic, Tongayi Chirisa come Richard Ncube, Selma Blair come Harper Glass e Dillon Casey come Seth Gage. Questo il tweet con cui Sackhoff annuncia l’addio alla serie.

