Raised by Wolves – Una Nuova Umanità è stata cancellata da HBO Max dopo il finale della seconda stagione, trasmessa all’inizio di quest’anno negli Stati Uniti e poco dopo anche in Italia su Sky. Apprezzata come una stagione più matura e riuscita della prima, la seconda si è conclusa con un finale aperto e un enorme cliffhanger, che potrebbe ora restare irrisolto.

I motivi della cancellazione di Raised by Wolves non sono stati specificati, ma potrebbe aver avuto un ruolo importante la razionalizzazione seguita alla fusione tra HBO, Warner Bros. e Discovery in un nuovo colosso dell’intrattenimento. Operazione che ha causato anche molte altre cancellazioni di titoli tv.

Raised by Wolves è stato creato da Aaron Guzikowski e segue le vicende di due androidi mentre crescono bambini umani su un pianeta inesplorato, raggiunto dopo che la Terra è stata distrutta da una guerra innescata da conflitti religiosi. Un progetto di fantascienza molto ambizioso che vanta Ridley Scott come produttore esecutivo.

Il protagonista Abubakar Salim, che in Raised by Wolves interpreta l’androide maschio, Padre, è stato il primo ad annunciare la cancellazione dello show via Twitter, ma anche ad esortare il pubblico a non rinunciare alla possibilità che la serie trovi un’altra emittente interessata a trasmetterla. Come avvenuto in passato per altri titoli, da Sanditon a Manifest per fare qualche esempio recente, i salvataggi in extremis sono qualcosa di difficile ma non impossibile. E quasi sempre sono l’esito delle pressioni del pubblico, che spesso con imponenti campagne social riesce ad ottenere almeno una stagione conclusiva o un film che metta fine degnamente alla trama. Così Salim ha lanciato l’hashtag #RenewRaisedByWolves, trovando subito la reazione delle co-star Niamh Algar e Winta McGrath, con tweet che “in cerca di una nuova casa” citano Apple TV+, Amazon e altri streamer che possano essere interessati ad acquistare i diritti di trasmissione di Raised by Wolves e darle un capitolo finale.

La causa di Raised by Wolves è patrocinata anche con una petizione su Change.org e da un gruppo d’azione nato per l’occasione su Reddit. Funzionerà?

Continua a leggere su optimagazine.com