La serie Apple Invasion continuerà: il servizio di streaming ha rinnovato la serie fantascientifica per una seconda stagione, alla vigilia del finale del primo ciclo di episodi, che verrà rilasciato il 10 dicembre.

La serie, dai co-creatori Simon Kinberg (i film di X-Men e Deadpool ) e David Weil (Hunters), racconta di un’invasione aliena attraverso diverse prospettive in tutto il mondo. Il cast include Golshifteh Farahani, Shamier Anderson, Shioli Kutsuna, Firas Nassar, Billy Barratt, Azhy Robertson, Tara Moayedi, Daisuke Tsuji e Sam Neill.

“Sono profondamente grato ad Apple per essere stato così di supporto in ogni fase del percorso e per aver fiducia in noi per creare una storia di invasione aliena profondamente umana ed emotiva“, ha detto Kinberg in una nota. “E soprattutto sono grato ai nostri fantastici fan, senza i quali non avremmo questa opportunità di continuare l’invasione. Sono super entusiasta di ciò che stiamo pianificando per la seconda stagione, espandendo il nostro universo nei modi più intimi ed epici”.

Data la premessa, la serie Apple Invasion potrebbe continuare a raccontare un’altra invasione aliena, stavolta concentrandosi su un nuovo gruppo di persone provenienti da diversi parti del mondo.

“Fin dal primo giorno, siamo stati catturati da questo racconto unico, avvincente e molto umano di una storia di invasione che esplora abilmente come le vite di diversi personaggi in tutto il mondo vengono influenzate quando la Terra è sotto assedio”, ha detto Matt Cherniss, capo della programmazione di Apple TV+. “È stato così gratificante vedere il pubblico globale rispondere alle brillanti esibizioni, al mistero accattivante e alla visione cinematografica travolgente; per non parlare di alcuni intrusi alieni piuttosto terrificanti. Non potremmo essere più eccitati per gli spettatori di vedere cosa i creatori di Invasion David Weil e Simon Kinberg hanno in serbo per questi personaggi. Così come per il nostro pianeta, nella seconda stagione”.

