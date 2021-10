Alcuni successi non si spiegano. Questo è quello che è possiamo dire sul prime time di ieri, giovedì 7 ottobre, con la nuova puntata di Fino all’Ultimo Bacio allo scontro con Ilary Blasi e il suo Star in The Star. Se si analizza il programma di Lady Totti si evince subito che il sistema delle maschere e lo stesso programma sono superiori al noioso Tale e Quale Show di Rai1 ma questo non basta o, almeno, non è bastato in queste settimane.

La conduttrice prova a tenere testa alla fiction di Rai1 con Marco Bocci e Bianca Guaccero ma non ci riesce. Nonostante la buona performance degli artisti di Ilary Blasi (con la rivelazione di ieri sera su Lola Ponce) il programma si lascia travolgere da Fino all’Ultimo Battito e dal bacio tra Marco Bocci e Bianca Guaccero.

Sicuramente non è stata una novità visto che tutti si aspettavano il bacio tra i due protagonisti sin dalla prima puntata ma, nonostante questo, la fiction ha ripreso vigore e dopo il torpore delle due ultime settimane, ieri sera è schizzata in alto sfiorando il 20% di share. Ancora una volta l’ovvio vince su tutto e nonostante i difetti che in molti hanno visto nella fiction, in termini di trama e di attori (alcuni sono davvero pessimi), il successo e i numeri sono quelli che contano, ahinoi.

C’è chi shippa e chi mente. Io ho scelto di non mentire. Con orgoglio dalla parte sbagliata. #FinoAllUltimoBattito @eliseoentert

pic.twitter.com/8xvwnlngSy — Lore 🫀🧬 (@nelnomedeltrash) October 7, 2021

Marco Bocci e Bianca Guaccero con il loro bacio hanno steso Ilary Blasi con la semifinale di Star in The Star ferma al 10,40%. La prossima settimana Lady Totti dovrà scontrarsi anche con The Good Doctor 4 e The Resident 3 che torneranno proprio giovedì 14 con ben tre episodi per collocarsi poi nella serata del venerdì, ulteriori cambiamenti permettendo.

Anche in questo caso c’è la conferma di quanto Mediaset si sia fatta del male con anni di trash allontanando il pubblico fedele che ha trovato agio e comfort in casa Rai. Riuscirà alla fine a spuntarla spazzando via quelle che ormai sono palesi pregiudizi?