The Good Doctor 4 e The Resident 3 si preparano a sbarcare su Rai2. Il conto alla rovescia inizia ufficialmente oggi con i protagonisti dei due medical americana pronti a scendere in pista proprio giovedì prossimo e non solo. Secondo le ultime novità del palinsesto sembra proprio che Shaun e Nic si piazzeranno nel prime time di Rai2 con un doppio appuntamento, uno proprio giovedì 14 e l’altro venerdì 15 iniziando la loro corsa che potrebbe andare avanti per mesi.

Le ultime novità parlano della messa in onda di The Good Doctor 4 e The Resident 3 in autunno e delle stagioni successive, quindi la quinta nel caso della serie con Freddie Highmore e la quarta per quella con Emily VanCamp, già a gennaio. Sarà quindi un palinsesto a tutto medical quello che arricchirà le prime serate di Rai1 e Rai2.

La cosa che fa storcere un po’ il naso ai fan è la decisione di piazzare The Good Doctor 4 e The Resident 3 su Rai2 al giovedì sera la prossima settimana andando allo scontro diretto con Marco Bocci e la sua Fino all’Ultimo Battito. La fiction è ben avviata e registra buoni ascolti e allora perché farsi concorrenza tra reti e non piazzare i due medical americani al venerdì?

La domanda rimane ma sicuramente i fan delle due serie saranno lieti di sapere che tra qualche giorno potranno ritrovare i loro dottori in corsia. In particolare, da giovedì 14 ottobre andranno in onda i nuovi episodi di The Good Doctor 4 (a partire dall’undicesimo) e i nuovi di The Resident 3. Mentre la serie di Freddie Highmore andrà in onda con un singolo episodio a serata, il medical con Emily VanCamp lo farà con due episodi. La stessa cosa succederà venerdì 15 ottobre e poi le due serie dovrebbero assestarsi proprio in questa serata. Contenti di rivedere i nostri ‘eroi’ in camice bianco?