Un’attrice del cast di Squid Game ha risposto alla possibilità di tornare per una seconda stagione della serie Netflix, grande successo della piattaforma di streaming. Il k-drama coreano ha raggiunto la sua popolarità nell’arco di pochissimi giorni, confermandosi tra i titoli più visti e destinato ad essere il più guardato di sempre sul servizio.

Nella serie, HoYeon-Jung interpreta la disertrice nordcoreana Kang Sae-byeok, che decide di partecipare ai giochi per riuscire a vincere l’ingente somma di denaro che le servirà per riunire il resto della sua famiglia, confinata dall’altra parte del confine. Parlando di una potenziale stagione 2, l’attrice ha suggerito ai fan di aspettare e vedere, senza escludere alcuna speranza di un ritorno per il suo personaggio.

“Ad essere onesti, non ho mai pensato di partecipare alla prossima stagione, perché sono morta“, ha scherzato Jung al The Korea Herald. “Dovremmo tutti aspettare la brillante immaginazione e le idee del regista e di Netflix. Aspettiamo insieme.”

E parlando della popolarità dello show di Netflix, la Jung ha dichiarato: “Sono onorata e mi sento grata [agli spettatori] per aver amato la mia interpretazione nella serie. Ma sono ben consapevole di quanto lavoro devo fare e imparare a fare ancora per diventare un’attrice migliore”.

Sae-byeok è uno dei personaggi preferiti dai fan. Dopo aver superato cinque dei sei giochi previsti, viene uccisa nel penultimo episodio. Era tra i tre finalisti insieme a Gi-hun e Cho Sang-woo, che pone fine alla sua vita dopo che la ragazza era rimasta gravemente ferita da una scheggia di vetro nel quinto gioco.

Sae-byeok è ufficialmente morta perché il suo cadavere è stato mostrato nell’episodio, quindi sembra improbabile che l’attrice possa tornare nel cast di Squid Game per una seconda stagione. A meno che non ci siano dei flashback.

Al creatore Hwang Dong-hyuk è stato recentemente chiesto se potrebbe esserci un seguito alla storia. Sebbene abbia ammesso di non avere dei piani precisi, non ha escluso nulla: “Se dovessi farlo, certamente non sarei da solo. Prenderei in considerazione l’utilizzo di una stanza per gli scrittori e vorrei più registi esperti”.

I momenti finali della prima stagione hanno lasciato alcune domande in sospeso. Seong Gi-hun ha scelto di non salire a bordo dell’aereo per gli Stati Uniti per vedere sua figlia dopo aver appreso che si stavano svolgendo un’altra edizione dei giochi. Anche l’ufficiale di polizia Hwang Jun-ho, che stava indagando sulle mortali competizioni, potrebbe essere ancora vivo. Del resto, la sua morte non è mai stata confermata, ergo il suo cadavere non è mai stato mostrato al pubblico.