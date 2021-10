Squid Game 2 si farà? Il futuro della serie coreana, grande rivelazione di fine 2021, è ancora nel limbo, ma Netflix sembra avere le idee chiare al riguardo. Senza dubbio il k-drama si è rivelato un inaspettato successo per il servizio di streaming: in una manciata di giorni ha scalato le vette della top 10 dei titoli più visti e si appresta a battere il record come serie più vista di sempre su Netflix.

L’incredibile richiesta di Squid Game ha mandato in tilt i server in Corea del Nord, tanto che il fornitore di servizi Internet sudcoreano SK Broadband ha fatto causa a Netflix, sostenendo che la serie abbia causato un aumento del traffico di rete.

Il finale della prima stagione ha chiuso gran parte della storia principale, ma ha lasciato anche molte domande senza risposta e c’è quindi del potenziale per un seguito. Tuttavia, la piattaforma non si aspettava una tale popolarità, quindi al momento non sembrano esserci piani per il futuro della serie.

In una recente intervista con Vulture, Bela Bajaria, a capo della Global TV di Netflix, ha discusso della probabilità di ordinare Squid Game 2. Il problema principale è la disponibilità del creatore Hwang Dong-hyuk. “Ha un film e altre cose su cui sta lavorando”, ha detto Bajaria, sottolineando che Netflix sta “cercando di capire il momento giusto per lui”. È positivo che Netflix stia dando a Hwang il massimo della disponibilità, ma ciò significa anche che la seconda stagione potrebbe non arrivare subito.

Dato che nel primo ciclo di episodi muoiono quasi tutti i personaggi, la struttura narrativa di Squid Game 2 potrebbe drasticamente cambiare. Hwang ha dichiarato di volersi prendere un periodo di pausa prima di tornare ad occuparsi di una potenziale seconda stagione. C’è la possibilità che possa decidere di non tornare affatto nel franchise, il che porterebbe a un cambiamento nella supervisione creativa per il futuro. E ciò sarebbe un peccato, poiché una delle ragioni dietro il successo di Squid Game sta proprio nel suo innovativo stile visivo.