L’episodio del ritorno di Addison in Grey’s Anatomy 18 sarà certamente il più atteso della nuova stagione del medical drama: ABC ha appena rivelato di quale capitolo si tratta, alla vigilia del debutto previsto il 30 settembre, divulgando anche una breve sinossi.

La prima apparizione di Addison in Grey’s Anatomy 18 è attesa nel terzo episodio della stagione, intitolato Hotter Than Hell (Più Caldo dell’Inferno), in onda nella programmazione americana il prossimo 14 ottobre, mentre non c’è ancora una data per la messa in onda italiana su Fox. E non sarà l’unica volta che tornerà nelle corsie del Grey Sloan Memorial Hospital, visto che l’attrice Kate Walsh ha firmato con ShondaLand ed ABC Studios per apparire in un arco di episodi.

Il ritorno di Addison in Grey’s Anatomy 18, stando alla trama diffusa da ABC, è legato all’esigenza di portare la sua esperienza di chirurgo neonatale, ostetrica e ginecologa nel programma di specializzazione dell’ospedale universitario diretto da Richard Webber. Ma nello stesso episodio Meredith sarà alle prese con una scelta importante da fare e non è escluso che la presenza di Addison si riveli in grado di aiutarla a prendere una decisione.

Ecco la trama dell’episodio del ritorno di Addison in Grey’s Anatomy 18.

La dottoressa Addison Forbes Montgomery ritorna e onora le sale del Grey Sloan con la sua esperienza e competenza mentre cerca di aiutare Richard a insegnare al nuovo gruppo di specializzandi; Meredith ha una decisione da prendere; Link si confida con Teddy.

Non è ancora chiaro se Addison in Grey’s Anatomy 18 risulterà ancora sposata con l’endocrinologo Jake Reilly, con cui era convolata a nozze nel finale dello spin-off Private Practice, vista l’indicazione dei soli cognomi della famiglia di origine nel comunicato sull’episodio. Sicuramente sarà lo stesso personaggio a rivelare com’è la sua vita ora, dopo che le vicende di Private Practice sono terminate con la sesta stagione nel 2013. Questo rientro in scena in Grey’s Anatomy 18 potrebbe essere propedeutico alla realizzazione dell’ultima stagione della serie.