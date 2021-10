Ci sarà presto la possibilità di non rendere visibile la foto profilo su WhatsApp a chiunque. In nome della privacy potremo selezionare chi sarà in grado di vedere l’immagine che abbiamo scelto per rappresentarci nel servizio di messaggistica. La novità è in sviluppo e ne è appena stata trovata traccia nella versione beta dell’applicazione 2.21.21.2 per dispositivi Android.

Nelle settimane scorse si è parlato abbastanza di un altro cambiamento in arrivo, sempre in nome della privacy. Questo prevede che gli utenti finali possano scegliere con esattezza chi vedrà il loro ultimo accesso in app. Fino a questo momento, ad esempio, è stato possibile rendere pubblica l’informazione per tutti, per nessuno o solo per i propri contatti. Al contrario, ora si sta lavorando per rendere possibile l’occultamento del dettaglio solo ad alcuni contatti prestabiliti. Si tratta di una funzione molto utile dunque per tenere lontani gli occhi indiscreti di conoscenti presenti in rubrica con i quali non si hanno magari specifici rapporti.

Cosa succederà dunque alle foto profilo su WhatsApp? In pratica ognuno potrà decidere se rendere visibile l’immagine a chiunque, solo ai propri contatti, a tutti i contatti tranne persone specifiche o ancora a nessuno. In questo modo, ogni opzione sarà preservata per soddisfare ogni singola esigenza. La schermata per l’impostazione della funzione sarà di certo molto simile a quella presente nella foto di apertura articolo, anche se quest’ultima è presente solo nella beta dell’applicazione.

Come al solito, i tempi di implementazione della novità per la foto profilo su WhatsApp potrebbero non essere molto brevi. Gli sviluppatori cercheranno prima di perfezionare la funzione all’interno delle beta per dispositivi Android come per iPhone e solo dopo provvederanno al rilascio definitivo della novità. Intanto, gli iscritti al programma di test del servizio di messaggistica cominceranno a beneficiare del plus, mettendo di certo al sicuro la loro privacy ogni qual volta lo riterranno opportuno.