Il 2022 sarà più complicato del previsto per quanto riguarda la disponibilità PS5 in Italia e nel resto del mondo, stando almeno alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere fino a questo momento. Chi si aspettava una svolta con l’anno nuovo, dopo le notizie che vi abbiamo fornito di recente anche sul nostro magazine, dovrà mettersi l’anima in pace. L’aggiornamento di oggi 6 ottobre sotto questo punto di vista, infatti, non è particolarmente incoraggiante per chi è rimasto a bocca asciutta finora.

Probabili problemi di disponibilità PS5 in Italia

Nello specifico, crescono le probabilità di dover affrontare problemi di disponibilità PS5 anche il prossimo anno. Non tutti sanno quali siano le reali motivazioni che ci hanno portato ad una situazione di questo tipo. Qualcuno pensa addirittura che possa trattarsi di una questione di marketing, nel tentativo di far aumentare il desiderio dei potenziali acquirenti verso il prodotto. In realtà, quella di Sony è tutt’altro che una strategia, in quanto il problema nasce da una profonda carenza di semiconduttori, che ha messo in difficoltà non poco l’azienda.

Si tratta di un disagio che ha limitato non poco la disponibilità PS5 in Italia e che, a sua volta, è dovuta per forza di cosa ai rallentamenti alla produzione che sono stati causati dalla pandemia. Conferme in merito sono arrivate dalla CEO di AMD, Lisa Su, secondo cui la situazione potrebbe iniziare a migliorare gradualmente nel secondo semestre del 2022. Tuttavia, per entrare a pieno ritmo nel ciclo produttivo, dovremo aspettare per forza di cose il 2023 secondo quanto raccolto proprio in queste ore.

Staremo a vedere se tra Black Friday 2021 e festività di Natale i principali store italiani e non riusciranno a fare un passo in avanti sotto questo punto di vista, ma è chiaro che le difficoltà inerenti la disponibilità PS5 ci accompagneranno ancora per mesi.