Meglio prestare attenzione al nuovo SMS Il tuo pacco è stato trattenuto ora in massima diffusione sui telefoni degli italiani. Si tratta dell’ennesimo tentativo di phishing, a dire la verità, anche ben studiato e proposto ai destinatati. Il messaggio in circolazione è quello presente nell’immagine di apertura articolo e in qualche caso, porta il nome di un corriere noto come destinatario. Questi ultimi, loro malgrado, sono anch’essi vittime del raggiro.

Quale pericolo si cela dietro il nuovo SMS Il tuo pacco è stato trattenuto? Lo scopo del messaggio è quello di gettare nel panico il ricevente, magari qualcuno che è davvero in attesa di qualche spedizione urgente. Si fa riferimento ad un fantomatico centro di spedizione dove la consegna resta ferma e dunque si invita la vittima di turno a seguire le istruzioni che gli consentiranno di far ripartire il pacco. Tutto è falso naturalmente, senza alcuna ombra di dubbio e il collegamento ipertestuale fornito è un fake di quello di qualche corriere rinomato.

La vera trappola della comunicazione truffaldina risiede proprio nel link presente al suo interno. Questo conduce ad un portale dove vengono richiesti preziosi dati personali. Questi serviranno ad ingrossare i database di hacker senza scrupoli, pronti ad utilizzare user e password per operazioni non autorizzate, magari anche relativi a servizi di home banking.

Cosa bisogna fare dunque nel caso si sia raggiunti da un nuovo SMS Il tuo pacco è stato trattenuto? L’ideale sarebbe cestinare il messaggio e bloccare il mittente in rubrica. Allo stesso tempo, il tentativo di phishing acclarato andrebbe segnalato alla Polizia Postale attraverso la pagina dedicata sul portale ufficiale. Per il futuro non mancheranno altre note virali come quella esaminata quest’oggi. Il comportamento da seguire sarà dunque sempre quello appena messo in evidenza per evitare di incappare in qualsiasi pericolo e truffa.