Il cast di Boris 4 potrà contare su tutti, ma proprio tutti i volti che hanno reso un cult la serie originale. Non solo René Ferretti e la sua tv di merda (cit.), la povera Arianna pilastro della produzione e l’inutile direttore della fotografia Duccio: saranno in scena anche il talento improbabile di Stanis La Rochelle, la “cagna maledetta” Corinna, il capo elettricista depresso Biascica, l’eterno stagista sfigato Alessandro, la verace Karin, il dottor Cane, il vecchio amico di René Glauco e perfino l’amatissimo Mariano Giusti e il suo enigmatico Conte (Corrado Guzzanti, enorme valore aggiunto alla serie).

Il cast di Boris 4 è la prima garanzia per questo ritorno attesissimo, quello di una serie che ha lasciato un’eredità enorme per almeno un paio di generazioni, diventando forse per alcuni più famosa grazie ai suoi meme e alle citazioni in rete che per le tre stagioni in onda su Fox dal 2007 al 2010 e la distribuzione su Netflix nel 2020. Ora il revival riporterà tutti i personaggi, presumibilmente, su un nuovo set e avrà molto da dire su come la televisione, la produzione e lo showbusiness sono cambiati in questi dieci anni.

Il cast di Boris 4 vedrà tornare anche volti minori apparsi per uno o pochi episodi, come Cecilia Dazzi, Andrea Purgatori, Eugenia Costantini, Luca Amorosino, nonché i tre sceneggiatori dell’improbabile fiction Gli Occhi del Cuore interpretati da Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo ed Andrea Sartoretti. Ma sarà arricchito anche da diverse new entry, come Edoardo Pesce, Andrea Lintozzi, Nina Torresi.

Ecco il cast di Boris 4 annunciato dalla società di produzione The Apartment, parte di Fremantle Company, in rigoroso ordine alfabetico. Tutti saranno impegnati nelle prossime settimane nelle riprese del revival che darà distribuito il prossimo anno da Disney+.