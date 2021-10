Tutti pazzi per Squid Game. La serie coreana di Netflix è destinata a diventare una delle più viste di sempre, battendo il record detenuto finora da Bridgerton. Se il web impazzisce per il nuovo survival show, con gli utenti italiani che non sembrano lamentarsi dell’assenza del doppiaggio (ed è anche un bene), c’è chi invece non ha digerito del tutto tale successo.

Il fornitore di servizi Internet sudcoreano SK Broadband ha fatto causa a Netflix, sostenendo che Squid Game abbia causato un aumento del traffico di rete, una mossa che arriva dopo l’invio dei tribunali dell’importo da pagare per i contenuti utilizzati. L’aumento del traffico di rete e dei lavori di manutenzione sono stati causati da una grande quantità di larghezza di banda usata dagli spettatori per guardare (e apparentemente riguardare) tutti gli episodi della serie.

Nella sua causa, SK Broadband ha affermato che il traffico di Netflix sulla sua rete è passato da 50 Gigabit al secondo (Gbps), registrati a maggio 2018, a 1.200 Gbps nel settembre 2021 (Squid Game è disponibile dal 21 settembre sulla piattaforma).

In risposta, Netflix ha affermato che esaminerà la richiesta di SK Broadband e, nel frattempo, intende collaborare con il provider Internet per garantire che nessun cliente sia coinvolto nella causa. Netflix è il secondo più grande generatore di traffico di rete in Corea del Sud dopo la piattaforma di streaming di Google Youtube, ma a differenza di Amazon, Apple e Facebook, entrambe le società non pagano le tasse di utilizzo della rete a SK Broadband.

La causa di SK arriva dopo che un tribunale di Seoul si è pronunciato contro Netflix all’inizio del 2021, affermando che la società dovrebbe “ragionevolmente” pagare qualcosa al provider di servizi Internet per l’utilizzo della rete. Diversi legislatori del paese si sono anche espressi contro le piattaforme online che non pagano una tariffa per l’utilizzo della rete nonostante usino un’elevata larghezza di banda. A luglio, Netflix ha presentato ricorso contro la sentenza del tribunale, sostenendo di non avere alcun obbligo di pagare una commissione in quanto i fornitori di servizi Internet sono responsabili della gestione delle proprie reti.

In una recente dichiarazione, Netflix afferma inoltre di aver contribuito alla creazione di circa 16.000 posti di lavoro in Corea del Sud grazie ai suoi investimenti di circa 770 miliardi di yen (651 milioni di dollari) che hanno portato a un effetto economico del valore di 5,6 trilioni di won (4,7 miliardi di dollari).