Si parla da poche ore del tanto atteso aggiornamento con Android 12, appena presentato da Google, mentre qualcuno si chiede già quali possano essere gli scenari a breve termine per i Samsung Galaxy che rientreranno in un discorso di questo tipo. Tema che abbiamo trattato in parte sul nostro magazine nelle scorse settimane, a proposito dell’ultimo top di gamma sfornato dal colosso coreano, mentre ora la situazione appare più semplice di quanto si possa immaginare.

La situazione relativa all’aggiornamento Android 12 sui Samsung Galaxy in Italia

Quali sono gli sviluppi che possiamo aspettarci nelle prossime ore, in merito all’aggiornamento Android 12 sui Samsung Galaxy in Italia? La giornata di ieri, effettivamente, è stata importante, in quanto come segnalato da SamMobile sappiamo che a detta di Google il tanto atteso upgrade arriverà sugli smartphone Pixel nelle prossime settimane. Allo stesso tempo, il colosso americano afferma che potremo toccarlo con mano anche su Samsung Galaxy, OnePlus e Oppo entro la fine dell’anno. Senza dimenticare i device Realme, Tecno, Vivo e Xiaomi.

Inutile dire che il quesito del momento si rivolga a tempo necessario affinché si possa toccare con mano l’aggiornamento stabile di Android 12 e One UI 4.0. Prima che inizi ad essere implementato, infatti, dovremo avere molta pazienza. Basti pensare al fatto che Samsung abbia rilasciato una sola versione beta per la serie dei Samsung Galaxy S21 fino ad ora, a conti fatti il top di gamma aziendale che al momento sembra godere di una sorta di esclusiva sotto questo punto di vista. Dunque potrebbe volerci del tempo prima che sia possibile fare questo step.

La speranza è che l’aggiornamento con Android 12 arrivi anche a bordo di Samsung Galaxy più “anziani”, con scheda tecnica meno evoluta, ma al momento sotto questo punto di vista si brancola nel buio.